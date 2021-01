Sörenstam fikk kritikk for å ha mottatt medalje av Trump – angrer ikke

Annika Sörenstam (50) fikk hard kritikk for å ha tatt imot frihetsmedaljen av Donald Trump dagen etter stormingen av Capitol Hill. Nå sier den svenske golflegenden at hun ikke angrer på det hun gjorde.

KYSS: Annika Sörenstam får kyss fra Donald Trump etter å ha vunnet en turnering på Trump International Golf Course i West Palm Beach i Florida i 2005. Foto: GARY I ROTHSTEIN / X01612

Publisert: I dag 00:03

Samtidig innrømmer hun at hun har fått svært mange kommentarer i etterkant. Fem mennesker døde i forbindelse med stormingen av kongressen den 6. januar i år.

Dagen etter var Sörenstam invitert til Det hvite hus for å motta presidentens frihetsmedalje for sin innsats som ambassadør for golfsporten.

Hun valgte å dra dit til tross for kaoset som rådde. Det vakte massiv kritikk. Den kjente kommentatoren Christine Brennan i USA Today gikk til hardt angrep på svensken og mente at hennes rykte var «tilsølt for all fremtid».

En annen tidligere golfstjerne, Gary Player, og en representant for avdøde Babe Didrikson Zaharias ble også hedret. Donald Trump er en ivrig golfspiller og eier også golfbaner rundt i verden.

– Sörenstam og Player kommer for all fremtid til å kobles med Trump og dette forferdelige som skjedde i vår historie, skrev Brennan.

Tidligere har ikke Annika Sörenstam kommentert kritikken, men nå har hun uttalt seg til NBC/Golf Channel.

– Jeg har alltlid sett på frihetsmedaljen ut fra det historiske perspektivet. Som dere vet ble den delt ut første gang i 1963, og det er en imponerende liste over personer som har fått utmerkelsen, alt fra forskere til kunstnere og idrettspersonligheter. Til syvende og sist handler det om å hylle personer som gjør verden litt bedre, sier Annika Sörenstam.

På spørsmål om hvorfor hun valgte å ta imot medaljen dagen etter stormingen av Capitol Hill, svarer hun:

– Jeg er ikke den som ser tilbake på saker og ting og angrer. Jeg skulle ha fått medaljen i mars 2020. Jeg vil ikke legge energi i det som har hendt, for jeg er en person som hele tiden ser fremover og fortsetter å åpne dører og skape muligheter for unge jenter rundt i verden, sier svensken.

– Jeg deler sorgen og redselen som alle kjenner etter det som skjedde. Det var en mørk dag i USAs historie, sier Sörenstam, som er bosatt i Florida.

– Med fasit i hånd, ville du valgt å gjøre noe annerledes? blir hun spurt.

– Som sagt, jeg er ikke den personen som ser tilbake og grubler. Jeg legger ingen energi i det som har hendt. Men, ja, jeg har fått kommentarer fra veldig mange om dette. Det har vært mange meninger, og jeg tar til meg det som sies. Det gjelder å være lydhør og lytte på hva folk mener og tenker, sier Annika Sörenstam til NBC/Golf Channel.

Bakgrunnen for Presidentens frihetsmedalje var en medalje som USAs daværende president Harry S. Truman innstiftet i 1945 for å hylle USAs krigsinnsats (og den ble også gitt til en rekke fremstående norske motstandsfolk, som Gunnar Sønsteby og Max Manus). I 1963 omgjorde John F. Kennedy det til USAs fremste sivile utmerkelse. Tiger Woods fikk prisen av Trump i 2019.

Annika Sörenstam vant hele 10 majorturneringer i sin karriere. Hennes norske konkurrent Suzann Pettersen vant to. Sörenstam er én av bare seks kvinner som vant samtlige fire Majors – den gang det var fire. I dag er det fem majorturneringer i året.

PS! Tidenes beste norske golfspiller, Suzann Pettersen, har hatt et mangeårig vennskapelig forhold til Donald Trump, som hun blant annet snakket om i dette VG-intervjuet i 2018.