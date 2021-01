Metoden som endret alt for Hovland: – Har helt klart blitt bedre

Golfstjernen Viktor Hovland (23) har løftet spillet sitt betydelig etter at han endret til puttingmetoden kalt Aimpoint.

SIKTER: Viktor Hovland mener han har blitt bedre etter han begynte å bruke Aimpoint. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Man må tro på noe når det kommer til putting. Aimpoint gjør at han tar et klart valg på hvor han skal sikte, forklarer Niklas Diethelm, tidligere landslagstrener som har jobbet med Hovland.

Nærspillet (chipping, pitching og putting) har vært Hovlands svakhet så langt i kometkarrieren, men 23-åringen har utviklet seg etter han begynte å bruke Aimpoint-metoden i puttingen i fjor, godt hjulpet av trener Jeff Smith.

Det betyr enkelt forklart å føle greenen og hellinger med føttene, og deretter sikte med fingrene (se faktaboks).

Fakta Aimpoint Aimpoint er en metode for å lese puttelinjen. Den brukes av flere av verdens beste golfere, deriblant Viktor Hovland. Metoden er delt opp i ulike steg. Steg 1: Still beina bak ballen med tærne mot hullet. Kjenn hvilken vei putten faller utifra om vekten er på høyre eller venstre fot.

Steg 2: Skritt opp hvor lang putten er for å få lengdekontroll. Merk også halvveis i puttelengden.

Steg 3: Halvveis mellom ballen og hullet, finner man hellingen med et tall som merker hvor mange prosent putten heller.

Steg 4: Finn siktepunktet med å holde armen mot hullet. Ta opp så mange fingre som du mener prosent putten heller. Sikt på punktet ved den ytterste fingeren. Les mer

– Det har hjulpet veldig. Jeg har hatt en veldig bra «stroke» i mange år nå, men jeg er veldig av og på når jeg skal lese greener. Nå har jeg funnet et system som funker overalt, har Hovland sagt til Eurosport.

Mannen bak årets prestasjon på Idrettsgallaen tok teknikken for første gang i bruk under en turnering i Houston i starten av november. Under Farmers Insurance Open 28–31. januar vil Hovland jakte topplassering med teknikken igjen.

– Da hadde vi trent på det i tre uker, og han hadde sin beste turnering med putteren for sesongen. Da var det opplagt at vi hadde noe her, og at det var noe man måtte jobbe videre med, sier trener Jeff Smith til VG.

Kan bli en styrke

Han mener Hovland var et sted mellom gjennomsnittlig og svak til å være en spiller på PGA-touren når det kom til putting før de to innledet samarbeidet i august.

– Jeg har fortalt ham at nærspillet og puttingen hans en dag kan bli en styrke. Jeg tror ingen har sagt det til ham før. Han er så talentfull at jeg ikke ser noen grunn til at han ikke skal kunne bli blant de 20 beste spillerne på PGA-touren rundt greenene, sier Smith.

Hovland benyttet Aimpoint da karrierens største største triumf til nå ble sikret i desember, under Mayakoba Golf Classic.

Stor forbedring

Hovland ligger på 49. plass på PGA Tourens statistikk over de beste spillerne rundt greenen noen måneder inn i 20/21-sesongen. Da 19/20-sesongen startet, var han på 168. plass. Når det kommer til putting, er han på 165. plass.

– Jeg husker på juniornivå, da han fikk hjelp til å lese linjen puttet han alltid best. Nå har han en metode som gir et klart valg, og han har helt klart blitt bedre, sier Diethelm.

Fakta Viktor Hovland * Alder: 23 (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Verdensranking: 14. plass (per 3. januar 2021) * Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. * Utvalgte resultater: 1.-plass Puerto Rico Open og 1. plass Mayakoba Golf Classic. (NTB) Les mer

– Hovland sier at han evner å lese greenen bedre, og det er klart at teknikken har gjort han tryggere. Han mestrer det på en bedre måte, sier Marius Thorp, Eurosport-ekspert.

Han tror Hovlands nærspill vil bli enda bedre.

– Det er fortsatt «work in progress». Han har forbedret seg, men jeg håper han blir enda tryggere. Teknikken trenger trening. Klarer han å være jevnere, kan han være med å kjempe oftere, sier Thorp.

Hovland styrke er på utslag (7. plass på rankingen) og tee til green (27. plass).

