Oilers-sjef raser over nytt forslag: Frykter Oilers må permittere spillere

Forslaget til ny kompensasjonsordning for idretten får Oilers-sjef Terje Haukali til å frykte for klubbenes eksistens. Det gjelder også i Oilers. Carina Johansen / NTB

I forslaget til ny kompensasjonsordning for idretten vil det ikke bli gitt mulighet for å søke om støtte for avlyste arrangementer. Det får Terje Haukali i Oilers til å steile fullstendig.

Publisert: Publisert: Nå nettopp