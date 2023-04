Jürgen Klopp om sparkingene: – Et skrekkelig antall

Jürgen Klopp mener at han selv er blitt reddet av tidligere prestasjoner denne sesongen. Liverpool-manageren kommenterer de mange avskjedene til trenerkolleger i Premier League.

MØTER CHELSEA: Jürgen Klopp og Liverpool har mye å forbedre mot Chelsea tirsdag.

Hele 12 managere har blitt sparket denne sesongen.

– Et skrekkelig antall. Men det er som det er, sier Klopp ifølge BBC.

55-åringen er alt annet en fornøyd etter lørdagens 4–1-tap for Manchester City.

– Vi kan bare ikke fortsette å spille som vi gjør av og til. Det er ikke tillatt. Jeg er virkelig skuffet over at vi gjøre slike kamper, men det skjedde, sier Liverpool-manageren på en pressekonferanse mandag.

Tirsdag er det klart for en ny bortekamp: Mot managerløse Chelsea i London. Graham Potter fikk sparken etter bare syv måneder i jobben. Klopp er sannsynligvis bedre beskyttet etter Liverpools prestasjoner de siste sesongen, men tyskeren sier:

– Jeg er klar over det faktum at jeg sitter her på grunn av fortiden og ikke hva vi har gjort denne sesongen, sier han.

Også Klopps forgjenger Brendan Rodgers fikk sparken søndag. Den tidligere Liverpool-manageren mistet jobben i Leicester.

– Elefanten i rommet er hvorfor jeg sitter her fortsatt. Jeg sitter her fortsatt i en crazy verden. «Last man standing», siteres Klopp på av BBC. Han har hatt Liverpool-jobben siden 2015 og er nå den lengst sittende manageren i Premier League.

Klopp trekker også inn Julian Nagelsmanns exit i Bayern München.

– Det har vært en merkelig uke. Nagelsmann og så disse to, legger han til.

Nagelsmann regnes nå som favoritt til Chelsea-jobben.

– En del klubber har underprestert denne sesongen, mener Klopp.

– Spesielt når det handler om nedrykk eller ikke, så vet vi hvor mye det betyr rent finansielt for noen klubber, sier han og sammenligner det med å spille i Champions League eller ikke.

Hverken Liverpool eller Chelsea er truet av nedrykk på 8. og 11. plass i Premier League. Graham Potter fikk likevel fyken etter bare fire seire på 19 ligakamper. Lørdagens 0–2-tap for Aston Villa ble hans avslutning på Stamford Bridge.

– Jeg er ganske sikker på at Chelsea vil vise en reaksjon, sier Klopp, som tror Ngolo Kanté og Mason Mount begge kan være tilbake for Chelsea.

– De kan komme til å skifte system. Jeg vet ikke. Vi stiller ganske likt som sist, sier Klopp.

Han melder at Lius Diaz ikke blir kampklar. Thiago er tilbake i trening, men kan ikke spille mot Chelsea.