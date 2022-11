Granerud takker samboeren etter seieren i Ruka: – Det er bein i nesen på den damen der

RUKA (VG) Dagen etter at han ble disket vartet Halvor Egner Granerud opp med bakkerekord og seier. Det takker han samboeren Karoline Nilsen for.

– Det er bein i nesen på den damen der, så det er ikke noe å lure på, sier Granerud til VG.

26-åringen hoppet seg opp fra en femteplass til delt seier med østerrikske Stefan Kraft i finaleomgangen av søndagens renn i finske Ruka.

Det 24 timer etter at han ble disket fra en femteplass i lørdag, etter kluss med hoppdressen, noe som gjorde nordmannen tydelig frustrert.

Dagen derpå, etter å ha delt det øverste trinnet på podiet og innkassert verdenscupseier nummer 14, sender han en takk til hun som ifølge Granerud skal ha mye av æren for oppturen.

– Jeg må legge mye av for æren i snuoperasjonen mentalt til samboeren min Karoline (Nilsen), som ga meg klar beskjed om at nå er det på tide å ta seg sammen, da jeg fortsatt var i litt sånn «sutrehumør» klokken ti i går. Da fikk jeg beskjed om at nå må du ta deg sammen, sier Granerud til VG.

DELT: Halvor Egner Granerud og Stefan Kraft endte på nøyaktig samme poengsum og delte seieren i søndagens renn i Ruka.

Overfor VG skryter landslagssjef Alexander Stöckl av elevens evne til å omstille og legge nedturene bak seg.

– Det smaker godt, etter det som skjedde i går, så er vi veldig fornøyde med det som skjedde i dag. Det viser at Halvor er veldig flink til å legge ting bak seg, selv om han var skikkelig sinna i går, så klarer han å nullstille og jobbe med det tekniske, sier landslagssjef Alexander Stöckl til VG og fortsetter:

– Han tok seg en løpetur, for å lufte ut. Så kom han tilbake og da var det egentlig bare teknisk prat. Så var det viktig å få laget to nye hoppdresser, og at han var klare til dagens konkurranse, sier Stöckl til VG om Graneruds og lagets siste 24 timer.

Og dagen som endte med seier, startet også strålende for Granerud. Med ny hoppdress og frustrasjon luftet ut av systemet tok 26-åringen fatt på kvalifiseringen søndag morgen.

Der satte han like så godt ny bakkerekord, med et hopp på 150,5 meter.

– I dag synes jeg at jeg er flink, spesielt i kvalifiseringen og i andre omgang. Da trøkker jeg skikkelig godt. Førsteomgangen i dag var også skikkelig bra. En av de bedre tekniske dagene jeg har hatt i bakken de siste årene, sier Granerud om søndagens to oppturer.

Den gamle bakkerekorden ble satt lørdag, av sloveneren Anze Lanisek og lød på 149 meter.

– Bakkerekorden var helt vill. Så er det siste hoppet som jeg egentlig mener er bedre, for det var litt vanskelige forhold, oppsummerer Stöckl.