Jakob (15) er rangert som nummer én i verden i spill-racing

15 år gamle Jakob Rafoss er rangert som verdens beste i virtuell rallycross. Nå drømmer han om å ta steget fra spill-racing til den virkelige verden.

TALENT: Jakob Rafoss er bare 15 år gammel, men er allerede rangert som verdens beste i virtuell rallycross innenfor iRacing-plattformen.

Såkalt sim-racing, altså simulator-racing, var stort og ble enda større under pandemien.

Jakob Rafoss fra Kvinesdal er rangert som best av de nærmere 90.000 abonnentene i rallycross innenfor iRacing-plattformen, et online videospill der det altså konkurreres i en racingsimulator - og der de kjører på de samme banene og med de samme reglene som i «fysisk» bilsport.

– Det hadde vært gøy å kjøre fysisk racing. Jeg har aldri kjørt verken bilcross eller rallycross eller noen annen form for racing i virkeligheten, sier Jakob Rafoss til VG.

Han ringer oss egentlig for å fortelle at han er blitt norgesmester i virtuell rallycross. Vi synes det høres mer imponerende ut at han er rangert som den beste i verden. Og at han har lyst til å ta steget ut i «virkeligheten».

– Egentlig spiller det ingen rolle om underlaget er asfalt eller grus eller hvor fort det går. Bare det er på en bane, sier 15-åringen, som må vente tålmodig i flere år før han kan kjøre på vanlig vei.

VIRTUELT TALENT: Jakob Rafoss.

Pappa Jan Kåre Rafoss er en av verdens mest kjente rallycrossfotografer. Derfor fikk Jakob motorsporten inn med fars kameraer.

– Forbildet mitt hele livet har vært Andreas Bakkerud. Jeg har det samme nummeret på bilen som ham. Når jeg har vært på rallycrossløp har jeg heiet på Andreas. Petter Solberg har selvfølgelig også vært et stort forbilde.

Jakob Rafoss forteller at han ikke startet med såkalt iRacing før i 2020, men at han raskt skjønte at han hadde talent.

– Jeg har en «rigg» som koster bare 8000–10.000 kroner, så jeg skal oppgradere den ganske kraftig. Nå har jeg allerede funnet sponsor for selve riggen, og nå skal jeg lete videre etter sponsorer for ratt og pedaler og så videre.

Planen er å kjøre alle verdensmesterskap innen kategorien «dirt road», som i tillegg til rallycross består av offroad trucks, altså lastebiler i terrenget.

PROFF: Tommy Østgård er Norges eneste profesjonelle SIM-racer.

– Det er andre klasser som jeg også tenkt meg å prøve, som for eksempel NASCAR eller Porsche-klassen. Der er det høye pengepremier.

– Rekker du å gå på skolen?

– Jeg, men det kan av og til være litt krevende, fordi de fleste løpene går etter amerikansk tid, så i det siste har jeg vært veldig mye oppe om natten for å trene eller kjøre. Jeg trente syv-åtte timer om dagen før NM. Nå er jeg nede i tre-fire timer.

– Hva er fremtidsplanene?

– Drømmen er å kjøre i virkeligheten, men det kunne også ha vært kult å bli fulltids virtuell racerfører. I Norge har vi allerede Tommy Østgård som kjører heltid som simracer. Det hadde vært gøy å gjøre som ham.