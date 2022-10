City-seier uten Haaland etter «kunststykke» av De Bruyne

(Leicester-Manchester City 0–1) I Erling Braut Haalands skadefravær berget Kevin De Bruyne (31) tre viktige poeng for Manchester City med et utsøkt frispark borte mot Leicester.

– Det er tøft mot et lag som har 11 mann bak ballen, men vi beviste at vi kan vinne uten Erling, sier De Bruyne i et intervju med BT Sports etter matchen.

Han har fått kritikk av trener Pep Guardiola (51) den siste tiden, men belgieren får nå ros.

– Kevin har ikke spilt bra de siste kampene, men i dag var han fantastisk, sier Guardiola.

En forslått ankel holdt Haaland ute av Premier League-spill for første gang etter sommerens overgang fra Borussia Dortmund.

– Jeg er ganske sikker på at Erling ikke er med mot Sevilla (i Champions League på onsdag). Først og fremst fordi vi allerede er videre. Men vi får se det an mot Fulham (neste helg), sier Guardiola.

Med Citys brennhete toppscorer hjemme foran TV-en i Manchester, fikk Julian Álvarez (22) ansvaret på topp fra start. Den oppgaven lyktes argentineren dårlig med. I over 48 minutter hadde Leicester god kontroll. City skapte nesten ingenting – helt til laget fikk frispark 30 meter fra mål. Med et par skritts tilløp smalt belgiske De Bruyne ballen over muren, via krysstolpen og i nettet bak Leicester-keeper Daniel Ward (29).

– En frisparkperle. Et kremmerhus. Det kan ikke gjøres vakrere. Det er for evigheten et kunststykke av Kevin De Bruyne, kommenterte Viaplays Roar Stokke.

På Twitter uttrykte Haaland glede over den beundringsverdige prestasjonen.

Trolig på grunn av frykten for Haalands kvaliteter, gikk Leicester ut i en lavtliggende 5–4–1-formasjon. Systemet til trener Brendan Rodgers bidro til at vertene ikke skapte stort mot City, men på en dødball fikk Youri Tielemans (25) en sjelden sjanse like etter Citys ledermål.

Etter en presis corner fra James Maddison, hamret De Bruynes belgiske landslagskamerat til på hel volley fra rundt 25 meter. Treffet var så bra at City-keeper Ederson (29) bare så vidt klarte å slå ballen bort via tverrliggeren. Nærmere kom aldri Leicester.

– Det var perioder hvor vi følte at vi ikke var nær ballen på 10 minutter. Det er sånn det er når du spiller mot et av de beste lagene i verden. Forskjellen var et øyeblikks briljans fra trolig den beste spilleren i Premier League, sier Maddison.

Resultatet betyr at City opprettholdt presset på Arsenal, som ledet serien foran helgens runde. Martin Ødegaard (23) og lagkameratene tar imot nyopprykkede Nottingham Forest på Emirates søndag ettermiddag.

Inntil den matchen er spilt, innehar City nå tabelltoppen med ett poengs margin.