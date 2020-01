Jakob Ingebrigtsen fikk stort stipend

I fjor fikk Jakob Ingebrigtsen (19) et av tidenes stipend fra SpareBank 1 SR-Bank. Friidrettsstjernen hadde grunn for å smile etter besøket i banken i år også.

Jakob Ingebrigtsen mottok 100.000 kroner i stipend fra SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Marie von Krogh

Den yngste av løpebrødrene Ingebrigtsen fikk en hyggelig overraskelse da han mottok Sparebank 1 SR-Banks talentstipend, «G9alt», på 100.000 kroner i morgentimene i dag.

– Når du hevder deg helt i toppen i VM både på 1500 meter og 5000 meter, ja, faktisk leder 5000-meterfinalen i siste sving, så tror vi at du har gode muligheter til å bli verdens beste løper. Vi har i alle fall ikke sett noe større idrettstalent enn deg, står det blant annet i begrunnelsen til hvorfor 19-åringen fra Lura i Sandnes tildeles et stipend på et tresifret beløp i år også.

I fjor fikk Ingebrigtsen et av av tidenes høyeste «G9alt»-stipend på 200.000 kroner. Bare ett talent har mottatt et stipend med like høy sum tidligere, syklist Aleksander Kristoff.

I 2018 ble Jakob Ingebrigtsen dobbelt europamester i Berlin på 1500 og 5000 meter. 19-åringen gjorde seg svært bemerket på friidrettsbanen også i fjor. Han løp inn til fjerdeplass på 1500 meter og femteplass på 5000 meter under VM i Qatar, ble nummer to i Diamond League finalen på 1500 meter, og har vært blant de to til fire beste på mellomdistanse hvert eneste løp gjennom en lang sesong. 19-åringen satte personlig rekord på 1500 meter med 3.30,16 og norsk rekord på 5000 m med 13.02,03.

Totalt ble det delt ut 550.000 kroner til tolv unge utøvere innen sport og kultur. G9alt-stipendet gis til 21 ungdommer under 25 år som har et talent utenom det vanlige innen bla kunst, idrett og ideer.

Andre idrettsutøvere som mottok stipend:

Jesper Saltvig Pedersen (20), Karmøy, alpint para (100 000).

Anders Faugstad (20), Stavanger, bueskyting (50 000) .

Jon Jøntvedt (16) Klepp, svømming (50 000).

Chrisitian Wilhelm Berg (17), Eigersund, karate (25 000).

