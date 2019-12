«Han får sparken», sang bortefansen. Ett kvarter senere ble Solskjær hyllet.

Manchester United er tilbake på vinnersporet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Scott McTominay, Mason Greenwood og Fred feirer Marcus Rashfords (nummer to fra høyre) mål mot Newcastle. Foto: PHIL NOBLE

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 4–1

Det startet på verst tenkelige vis for Manchester United på hjemmebane, men endte med en solid opptur mot Newcastle. Anført av en målkåt angrepstrio fikk hjemmelaget en perfekt start på romjulen.

Det var spilt 16 minutter på Old Trafford da Newcastle brøt inne på egen banehalvdel. Matthew Longstaff fikk etter hvert ballen og spilte til Joelinton. Newcastles storvokste spiss vant duellen i feltet og spilte tilbake til Longstaff – som avsluttet perfekt i Manchester United-keeper David de Geas høyre hjørne. Det var hans andre Premier League-scoring. Den første kom i debuten, og motstanderen da var den samme som torsdag kveld.

Geordiene tidde

Men Manchester United, som spilte en fryktelig kamp mot Watford sist, kom raskt til hektene og fikk stilnet Geordie-fansens gjentagende rop om Solskjær-sparking. Et angrep på venstresiden endte med at Andreas Pereira la igjen ballen til Anthony Martial, som banket ballen i nærmeste hjørne. En smart avslutning, men ikke strålende keeperspill av Martin Dúbravka.

Hjemmelaget var gode i denne fasen av kampen, vant duellene på midten og sendte mange i angrep. Men veldig farlig ble det sjelden foran Dubravka. Det siste lille manglet for å skape virkelig store sjanser. Kanskje Ole Gunnar Solskjærs beste våpen satt på benken?

Martin Dúbravka måtte plukke fire mål ut av nota. Foto: PHIL NOBLE

Trekket med å starte med stortalentet Mason Greenwood viste seg å være lurt. 18-åringen snappet opp en stygg feilpasning i Newcastle-forsvaret, satte fart mot mål og banket til med venstrefoten – via tverrliggeren etter å ha truffet en skliende Newcastle-spiller.

Nå var det hjemmefansens tur til å synge om Solskjær, og det i noe mer rosende ordelag enn det som kom fra de tilreisende.

– Etter 0–1 tvang vi dem til å gjøre feil, og vi utnyttet dette på en veldig god måte. Vi skapte sjanser mot Watford, men uten å sette dem, sa Solskjær ifølge BBC etter kampen. Han roste egen angrepsrekke:

– De tre er en håndfull å hanskes med når vi får store rom som i dag. Disse karene gir aldri opp, og denne klubben vet at vi kan ta ett eller tre poeng selv om vi havner under.

Ole Gunnar Solskjær takker Marcus Rashford for kampen idet Jesse Lingard kommer innpå. Foto: PHIL NOBLE

Nærmer seg Chelsea

Hjemmelaget var et Pereira-frispark unna å gå opp til 3–1, men Dubravka var med på notene. Det var han ikke da Marcus Rashford headet Aaron Wan-Bissakas flotte innlegg i mål rett før pause.

Selv om de 11 som startet klarte å snu kampen på egen hånd, valgte Solskjær å sette innpå Paul Pogba etter pause. Han markerte seg med et par skuddforsøk tidlig i omgangen, men det var en annen franskmann som hadde bedre scoringsteft. Anthony Martial plukket opp et mislykket tilbakespill fra Longstaff, og alene med keeper scoret han sikkert.

Både Rashford og Martial ble byttet ut i andre omgang, og det gjorde at det ble lenger mellom målsjansene på Old Trafford. Det var heller ikke nødvendig å score mer for å vinne kampen, som endte 4–1.

Ny kamp lørdag

– Guttene viste god intensitet i dag, og vi fortjente så absolutt de tre poengene. Nå har vi en viktig kamp igjen om to dager, og så langt denne sesongen har vi ikke spilt to gode kamper på rad, sier forsvarskjempen Harry Maguire til Amazon ifølge BBC.

På lørdag venter Burnley borte.

Ole Gunnar Solskjær var helt avhengig av et solid resultat på hjemmebane etter tabbekampen mot Watford sist, og så lenge Chelsea fortsetter å hangle, er det fortsatt et håp om Champions League-spill for Manchester United. Laget er etter kveldens kamper fire poeng bak nevnte Chelsea, som for øyeblikket holder fjerdeplassen.

Newcastle er på tiendeplass etter tapet. Manager Steve Bruce mener at hans mannskap var i overkant gavmilde, selv med tanke på hvilken høytid det er.

– Vi har vært vanskelige å slå de siste to-tre månedene. Jeg vet at det er jul, men Manchester United kan nok ikke tro hvor mange feil vi gjorde. Vi var gode i en halvtime, men så ga vi det bort, sa han ifølge BBC.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 20:22 Oppdatert: 26. desember 2019 21:17