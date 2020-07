Vålerenga vant etter sent seiersmål. Nå er Fagermos lag på pallen.

Benjamin Stokke scoret i sin andre hjemmekamp på rad da han senket Haugesund med en praktscoring like før slutt onsdag. Vålerenga vant 1–0. Les også om resten av eliteseriekampene her.

Benjamin Stokke feirer sin 1-0-scoring. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

For etter at VIF hadde stanget i 83 minutter og slitt med å skape all verdens mot et tett og kompakt Haugesund, dukket Stokke opp da hjemmelaget trengte det som mest.

Magnus Lekven stusset ballen bakover til Stokke på åtte-ni meter, som dempet ballen på brystet og lekkert hamret ballen i krysset.

1-0-seieren gjør at Vålerenga fortsatt kjemper i toppen av Eliteserien. De har nå to seire og to uavgjorte på hjemmebane så langt denne sesongen, og står med fire kamper på rad uten tap. Laget ligger på tredjeplass, men kan bli passert av Brann som møter Odd senere onsdag.

Glimt skrev historie

Bodø/Glimt fosser videre og tok sesongens åttende seier av åtte mulige med 2–1 hjemme mot Kristiansand. Dermed har Glimt fått den beste sesongstarten å øverste nivå i siden Fotball-Norge ble samlet til et rike i 1961.

Rosenborg under Åge Hareide vant sju kamper i seriestarten i 2003, men fikk uavgjort i sin åttende kamp.

Kjetil Knutsen og hans mannskap skulle derimot få det tøft. Kristiansund la seg ekstremt lavt med mange spillere bak ballen for å satse på kontringer med raske Amahl Pellegrino. Bodø/Glimt fikk smake litt av sin egen medisin da Pellegrino kontret inn 1–0 ti minutter før pause.

Etter hvilen utlignet Patrick Berg og ga vertene blod på tann. Avgjørelsen kom derimot ikke før åtte minutter før slutt. Marius Lode lå igjen for å plukke nedfallsfruktene etter en dødball. Han tok godt vare på muligheter da KBK trodde de hadde klarert og banket til fra distanse med et nydelig volleytreff.

Solid Molde-seier

Molde henger fortsatt godt med Glimt etter 5–0 mot et skaderammet Viking-lag. Leke James sendte laget sitt i føringen fra straffemerket og satte standarden etter fem minutter.

Etzaz Hussain økte til 2–0 før kvarteret var spilt. Viking gjorde to feil i 1. omgang ble hardt straffet mot det. James satte sitt annet for kvelden da han gjorde 3–0 etter drøy times spill.

Innbytter Henry Wingo banket inn 4–0 fra distanse kvarteret før slutt. Eirik Ulland Andersen økte til 5–0. Gjestene klarte ikke engang å score fra straffemerket.

Endelig for Strømsgodset

I elvederbyet i Drammen mellom Strømsgodset og Mjøndalen var lite som skjedde før Mikkel Maigaard bommet på et straffespark for hjemmelaget på overtid i 1. omgang.

Moses Mawa sendte Strømsgodset i ledelsen fem minutter etter pause. Lars Jørgen Salvesen doblet ledelsen kort etter. Laget hadde ikke slått Mjøndalen på eget gress siden 2012. Markus Nakkim reduserte på en straffe fem minutter før slutt, men Godset vant til slutt 2–1.

I bunnoppgjøret mellom Sandefjord og Aalesund var det hjemmelaget som seiret. Lars Bohinens gutter har ennå ikke vunnet, mens Sandefjord tok lagets annen seier. Sander Moen Foss sendte hjemmelaget i føringen litt mot spillets gang etter 1. omgangen og det holdt helt inn.

