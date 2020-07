Bodø/Glimt tok seier nummer ni på rad etter dramatiske sluttminutter

Et historisk Bodø/Glimt lag klarer ikke å tape om dagen. De gulkledde vant 3–2 borte mot Mjøndalen lørdag og topper fremdeles Eliteserien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble spennende, men Philip Zinckernagel og lagkameratene kunne til slutt feire tre poeng. Foto: Fredrik Hagen

Mjøndalen – Bodø/Glimt 2–3

Onsdagens 2-1-seier over Kristiansund gjorde at Bodø/Glimt ble historiske med åtte strake seiere fra starten av sesongen i Eliteserien, mer enn noe annet lag før dem. Philip Zinckernagel, Victor Boniface og Jens Petter Hauge sørget for at seiersrekken fortsatte for de gulkledde på besøk i Drammen.

Kjetil Knutsens menn trykket på fra start og fant nettmaskene etter 23 minutter fra en dødelig kontring som endte med scoring fra Zinckernagel. Boniface var kald foran Sosha Makani og satte inn tomålsscoringen like før pause.

Makani vartet opp med strafferedning noen minutter inn i andre omgang, men 3-0-målet kom likevel etter en ny Glimt-kontring, som Hauge lobbet i mål. Tonny Brochmann utlignet for hjemmelaget med en kanonkule ett minutt senere, og Vetle Dragsnes satte inn 2-3-målet like før slutt. Mjøndalen kjempet tappert, men Glimt tok alle poengene lørdag.

Målrikt

Mjøndalen åpnet offensivt og burde ledet etter ni minutter. Lars Olden Larsen la et nydelig innlegg inn til Håvard Brustad som smalt ballen i nettveggen

Glimt vartet opp med en fantastisk kontring etter 23 minutter. Boniface spilte igjennom Fredrik Bjørkan som la inn til en iskald Zinckernagel. 19-åringen satte ballen mellom beina til Makani og sendte serielederne i føringen.

Shuaibu Ibrahim fikk muligheten til å utligne like etterpå, men avslutningsferdighetene var ikke på topp for 23-åringen.

36 minutter ut i kampen burde Boniface gitt bortelaget 2-0-ledelse, men spissen fikk ikke lobbet ballen over Makani i Mjøndalen-buret.

Fire minutter senere fikk Boniface en ny sjanse foran keeperen. Denne gangen gjorde han ingen feil. Zinckernagel snappet opp ballen fra Olden Larsen før han sendte den videre til Boniface, som gjorde resten. 2–0 til Glimt.

Les også Først tok han Leeds opp til Premier League. Deretter mottok han en spesiell hilsen fra «Game of Thrones»-stjerne.

Vegard Hansen og Mjøndalen tapte sin fjerde kamp på rad lørdag. Foto: Fredrik Hagen

Ny strafferedning

Jens Petter Hauge var på et glimrende løp inn i boksen til Mjøndalen sju minutter ut i andre omgang. Markus Nakkim la Hauge i bakken og gjorde ting verre for hjemmelaget da Tom Harald Hagen pekte på straffemerket. Makani reddet sin andre straffe på rad og hindret Zinckernagel og gjestene i å punktere kampen.

Det tok likevel ikke mer enn fem minutter før Hauge var på et nytt løp mot Makani etter en pasning fra Boniface og lobbet ballen elegant i mål.

Kaptein Toni Brochmann mistet ikke motet etter å havne under med tre mål og klinket inn 1-3-reduseringen fra utenfor 16-meteren like etterpå. Ti minutter før slutt lå ballen i nettet for hjemmelaget, men målet ble avvinket for offside.

De brunkledde presset på i sluttminuttene og fikk uttelling med mål fra Vetle Dragsnes i det 83. minutt, men rakk ikke å score utligningsmålet.

Mjøndalen har ikke slått Bodø/Glimt siden 1977 og måtte igjen gå av banen uten seier.

Vegard Hansens menn ligger da på en foreløpig tiendeplass i serien med åtte poeng, mens Glimt topper tabellen med 27 poeng.

(©NTB)