Nordmenn med utrolig snittfart på rekordetappe: – Ekstremt

Den 17. etappen av årets Spania rundt, eller Vuelta a España som det egentlig heter, var en flat tempoetappe på 220 kilometer. Men det som skulle være en «hvile» fra fjelletappene, ble en dramatisk kamp mot sidevinden.

Da belgiske Philippe Gilbert rullet over målstreken i Guadalajara onsdag ettermiddag, var det som vinner av den etappen over 200 kilometer med høyest fartssnittmåling noensinne, ifølge Procycling.no.

Edvald Boasson Hagen og Carl Fredrik Hagen var med i rittet, der rytterne holdt en snittfart på utrolige 50,63 kilometer i timen.

Boasson Hagen var med i bruddet og gjorde alt han kunne for å kjempe om seier, men han greide ikke å henge med Gilbert mot slutten og endte på 11.-plass. Sam Bennett ble toer og Rémi Cavagna nummer tre.

Carl Fredrik Hagen satt i gruppa med de fleste av sammenlagtfavorittene. Han beholdt sin 9.-plass i sammendraget og ligger fortsatt an til en knallsterk topp-ti-plassering.

Today was a little bit fast..... pic.twitter.com/xoKCuO8aDH — Sam Bennett (@Sammmy_Be) September 11, 2019

– Hele tiden i fare

– For folk som ikke har syklet selv er det nok ikke så lett å forstå hvorfor sidevind er så intenst. Man er hele i tiden i fare for å ramle og man må konsentrere seg maksimalt. Det er fare for angrep og man ligger godt over melkesyregrensa. Det blir en kamp for å komme på hjul og komme i ly for vind, sier sykkelkommentator og ekspert Mads Kaggestad.

– Å ha en snittfart på 50 kilometer i timen over 200 kilometer, på dag 17 av et så langt ritt...Det er en ekstrem belastning, fortsetter han.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Hagen var fornøyd

27-år gamle Hagen har imponert så langt i rittet, og besto onsdagens test med glans.

– Jeg er fornøyd med kjøringen og fikk god hjelp av lagkameratene mine første halvdel. Det var bånn gass hele dagen. Jeg følte meg sterk og sidevind er kanskje det jeg har minst erfaring med. I tillegg har jeg vel heller aldri syklet så langt og så raskt, sa Hagen til procycling.no etter etappen.

– Han viste sine styrker og at han er en utrolig god syklist. Han takler de fleste forhold, men det er ikke gitt at en rytter fikser dette. Noen ryttere blåser av og da blir det en tøff kamp mentalt for å komme inn igjen. Det blir en kamp med albuer. Carl Fredrik viser sine klatreegenskaper og fordøyer den tøffe kjøringen dag etter dag. Han er tøff i hodet og teknisk god, roser Kaggestad.

– Fryktet han ville blåse av

– Han imponerte meg, men hadde faktisk en tabbe som kunne vært skjebnesvanger. Da Movistar angrep gikk han etter Alejandro Valverde og gikk alene etter. Kommer man ikke opp og blir liggende alene mellom, da er man høyt oppe i makskapasitet. Der fryktet jeg at han ville blåse av og gjør man først det alene, er man ferdig. Man klarer ikke ligge i 60 kilometer i timen alene, sier Kaggestad.

– Men han viste at han er en harding og fikset det bra. Carl Fredrik er en utrolig målrettet fyr, fortsetter Kaggestad.

Torsdagens etappe er 177,5 kilometer lang og inneholder fire tøffe stigninger på veien til Becerril de la Sierra.