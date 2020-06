87-åringen var en av idrettens mektigste. Nå innrømmer han juks med dopingprøver.

Lamine Diack innrømmet i retten torsdag å ha forsinket dopingsaker mot russiske utøvere og hevdet at det var for å hjelpe friidretten økonomisk.

Tidligere IAAF-president Lamine Diack kommer til rettssaken mot ham i Paris. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Den tidligere IAAF-presidenten er tiltalt for korrupsjon, hvitvasking og tillitsbrudd. Han hevdet under annen dag av rettssaken mot ham i Paris at han hindret dopingetterforskningene for ikke å forpurre forhandlinger med pengesterke russiske sponsorer.

Diack var friidrettens øverste leder i 16 år, og han var en av de mektigste lederne innen IOC. Han fortalte at det var han som tok avgjørelsen om å forsinke mulige utestengelser etter at 23 russiske utøvere avga positive dopingprøver.

– Det var for å hjelpe den økonomiske helsen til IAAF, sa Diack.

– IAAFs økonomiske situasjon måtte sikres, og jeg var rede til å gjøre det kompromisset.

– Krevde penger

Den 87 år gamle senegaleseren har innrømmet at sakene ble forsinket for at de russiske utøverne skulle kunne delta i London-OL i 2012 og i VM i Moskva året etter. Slik ville han hindre at forhandlinger med potensielle russiske sponsorer gikk i vasken.

Aktor hevder at Diack, som var IAAF-president fra 1999 til 2015, tvert imot ville berike seg selv og at han direkte eller indirekte krevde 3,45 millioner euro fra russiske utøvere for å la dem gå fri.

Operasjonen med navnet «full beskyttelse» skal ha hjulpet noen russere å ta medaljer under London-OL selv om de hadde testet positivt og burde vært utestengt.

Risikerer fengsel

Diack står tiltalt sammen med sin sønn Papa Mussata Diack. De to risikerer fengselsstraffer på inntil ti år samt klekkelige bøter.

Ytterligere fire personer er tiltalt i saken, og to av dem er ventet i rettssalen i Paris. Det er Habib Cissé, en advokat som jobbet for Diack, og legen Gabriel Dolle, som hadde ansvaret for dopingtester i det daværende IAAF (nå døpt om til World Athletics).

Russerne Valentin Balakhnitsjev og Aleksej Melnikov er tiltalt, men kommer ikke til å møte i retten. Balakhnitsjev var tidligere kasserer i IAAF, mens Melnikov var trener for Russlands langdistanseløpere. Det er utstedt internasjonal arrestordre på duoen som holder seg skjult i Russland.

Det er satt av seks rettsdager til saken.