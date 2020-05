Zlatan Ibrahimovic skadd på Milan-trening – frykt for lang pause

Zlatan Ibrahimovic pådro seg en skade under trening med Milan tirsdag. Det er frykt for at den svenske stjernespissen har ødelagt hælsenen.

Zlatan Ibrahimovic pådro seg en skade under trening med Milan mandag, og det er frykt for at han blir borte fra fotballen i lang tid. Foto: Antonio Calanni, AP / NTB scanpix

NTB

Ibrahimovic fikk smerter etter et skuddforsøk under en spillsekvens mot slutten av treningsøkten på Milanello-anlegget, og svensken fikk behandling på stedet før han forlot anlegget med dyster mine.

Det virket ifølge tilstedeværende først som han pådro seg en strekk i leggmuskelen, men det skal være mistanke om at hælsenen er skadd.

Ifølge Gazzetta dello Sport snakkes det ved en strekk i leggen om et fravær på en måned eller to, mens en akillesskade er atskillig mer alvorlig.

Ibrahimovic skal gjennomgå medisinske undersøkelser senere mandag.

38-åringen kom i 2017 tilbake etter en alvorlig kneskade han pådro seg som Manchester United-spiller. Da var han ute i sju måneder. Det er uvisst om han vil orke å kjempe seg tilbake dersom han får påvist nok en langtidsskade.

Ibrahimovic har kontrakt med Milan for resten av sesongen. Mens idrettsaktivitet var forbudt i Italia på grunn av viruspandemien, holdt han seg i form med trening for Hammarby hjemme i Sverige.

Det har vært spekulert i en overgang til stockholmsklubben der han er deleier.

Ibrahimovic startet karrieren i hjembyens klubb Malmö. Siden har han spilt for Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og Los Angeles Galaxy. Han er nå i sin annen periode som Milan-spiller.