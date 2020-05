Zlatan Ibrahimovic skadet på Milan-trening – frykt for lang pause

Zlatan Ibrahimovic pådro seg en skade under trening med Milan tirsdag. Det er frykt for at den svenske stjernespissen har ødelagt hælsenen.

Zlatan Ibrahimovic pådro seg en skade under trening med Milan mandag, og det er frykt for at han blir borte fra fotballen i lang tid. Foto: Antonio Calanni, AP / NTB scanpix

Ibrahimovic fikk smerter etter et skuddforsøk under en spillsekvens mot slutten av treningsøkta på Milanello, og svensken fikk behandling på stedet før han forlot anlegget med dyster mine.

Det virket ifølge tilstedeværende først som han pådro seg en strekk i leggmuskelen, men flere medier meldte at det var mistanke om at hælsenen er skadet. Senere skal det fra Milan-hold ha kommet beskjed om at det neppe er tilfelle.

Ibrahimovic gikk selv ut av Milanello-anlegget.

Undersøkes tirsdag

Gazzetta dello Sport skriver at det ved en strekk i leggen vil være snakk om et fravær på en måned eller to. En akillesskade er adskillig mer alvorlig.

Ibrahimovic skal ifølge avisen gjennomgå grundige medisinske undersøkelser tirsdag.

38-åringen kom i 2017 tilbake etter en alvorlig kneskade han pådro seg som Manchester United-spiller. Da var han ute i sju måneder. Flere aviser, blant dem svenske Expressen, har spekulert i om den nye skaden kan bety at superstjernens karriere er over.

Ut sesongen

Ibrahimovic har kontrakt med Milan for resten av sesongen. Mens idrettsaktivitet var forbudt i Italia på grunn av viruspandemien, holdt han seg i form med trening for Hammarby hjemme i Sverige.

Det har vært spekulert i en overgang til stockholmsklubben der han er deleier.

Ibrahimovic startet karrieren i hjembyens klubb Malmö. Siden har han spilt for Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og Los Angeles Galaxy. Han er nå i sin annen periode som Milan-spiller.

