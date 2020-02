Garanterer han er Start-spiller til seriestart: – Går ikke hvor som helst

Damion Lowe lover at han er Start-spiller når sesongen begynner. Men etter det holder spilleren på utgående kontrakt døra åpen.

Damion Lowe svarer bekreftende på om han kan garantere at han er Start spiller til sesongstart. Foto: Jon Berntsen Kåsa

KRISTIANSAND: – Ja, det kan jeg garantere, sier Damion Lowe til Fædrelandsvennen om han er Start-spiller når første seriekamp sparkes i gang borte mot Kristiansund den 5. april.

Men døra for å gå et annet sted vil være åpen etter det, forteller han. Den energiske midtstopperen er på utgående kontrakt og kan forhandle med andre klubber allerede til sommeren.

– Jeg har ikke hørt noen ting, jeg venter fortsatt på Start. Men jeg tenker ikke så mye på kontraktsituasjonen. Jeg fokuserer på å komme meg i god form, og være en god fotballspiller, forteller han.

Damion Lowe sa til Fædrelandsvennen i januar at han etterlyser et initiativ fra klubben for å få forlenget den.

Joey Hardarson vil ikke kommentere spillerlogistikk, så han kunne ikke svare på om Start vil gjøre et forsøk på å forlenge kontrakten.

Damion Lowe er på utgående kontrakt, og venter fortsatt på et kontraktstilbud fra Start. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Treneren er fornøyd

– Hvordan er motivasjonen din for å spille i Start i 2020

– Den er god. Som idrettsutøver må jeg holde meg i god form. Det kommer landskamper for meg snart, som er viktige. Uansett hva som skjer i Start, må jeg holde meg fokusert og holde meg i topp form når jeg spiller kamper. Jeg har allerede fortalt min agent at fokuset mitt nå er i Start, sier landslagsspilleren for Jamaica.

Damion Lowe forteller at han er motivert for en ny sesong med Start. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Start-trener Joey Hardarson er ikke bekymret for å miste Damion Lowe.

– Jeg regner med han vil være med videre, sier Start-treneren.

Han svarer bekreftende på spørsmålet om han mener midtstopperen virker motivert for å gyve løs på en ny sesong i Start-drakta.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan han har vært den siste tiden. Det er ingenting å si på motivasjonen hans, sier Hardarson.

– Det er ingenting å si på motivasjonen hans, sier Damion Lowe. Foto: Tor Erik Schrøder

– Går ikke hvor som helst

Jamaicaneren sier at hvis han gjør det godt i Start-drakta, så vil klubber bli interessert. Han forteller om ambisjoner om å spille på et så høyt nivå som mulig, uten å spesifisere hva som kan være aktuelt.

– Alle har ambisjoner om å spille på det høyeste nivået som mulig. Hvis jeg spiller bra, så vil klubber bli interessert. Men det kommer an på, overgangen må gi mening for meg. Jeg går ikke hvor som helst, forteller stopperen.

Jamaicaneren, som regnes av mange som en av Starts beste spillere, startet på benken i fredagens treningskamp mot Jerv. Også mot Fløy for en uke siden startet han på benken.

Mot Fløy kom han inn underveis i den andre omgangen. På fredag mot Jerv kom han inn til pause.

Slik forklarer Start-trener Joey Hardarson avgjørelsen om å benke spilleren mot Jerv i ettmålsseieren.

– Vi valgte å gi muligheten til andre spillere, det er ikke noe mer enn det. Jesper Daland har vært ute lenge, og vi ville ha en bekreftelse på hvor han står, sier Hardarson og legger til at det er godt mulig at Lowe starter neste treningskamp mot Haugesund.

Damion Lowe var en viktig spiller for Start da klubben rykket opp til Eliteserien i fjor. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Lowe er ikke bekymret

Damion Lowe forteller at han gjerne skulle ha startet begge kampene.

– Det er trenerens avgjørelse. Jeg er alltid tilgjengelig, og når treneren velger meg, så skal jeg gjøre mitt beste. Hvis treneren velger noen andre, så må jeg bare trene og jobbe hardt for å overbevise trenerne om å velge meg, sier han.

Men spilleren forteller at han ikke er altfor bekymret for å ikke starte da det bare er treningskamper som spilles. Han mener at når Start reiser til Marbella begynner den viktigste jobben i sesongoppkjøringen.

Men før det skal Start til Karmøyhallen og møte Haugesund. Lowe vet ikke om han får starte denne.

– Men jeg er klar, sier han.