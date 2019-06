Derfor kan tapet være en fordel for Norge

Frankrike-Norge 2–1

NICE: De franske VM-vertene trengte en hjelpende hånd fra videodommerne (VAR) for å slå Norge på den franske rivieraen.

1–2-tapet mot en av de store gullfavorittene var uansett et bevis på at Norge kan utfordre selv de aller beste i dette verdensmesterskapet.

Og faktisk kan tapet vise seg å være en skjult velsignelse. Sjansen for å komme langt i mesterskapet kunne faktisk vært litt mindre om det ble norsk seier.

– Det har vi ikke tenkt på, vi har bare hatt fokus på å komme oss videre. Nå handler det om å vinne mot Sør-Korea og bli nummer to, sier Caroline Graham Hansen.

Heller ikke kaptein Maren Mjelde hadde gjort noen matematiske beregninger som lettet på skuffelsen.

– For å være helt ærlig, så føler jeg at jeg burde hatt mer kontroll på sånne ting. Jeg tenker bare én kamp av gangen, sier Mjelde, og smiler litt av at hun bruker den floskelen.

– Jo, det er faktisk sånn. Vi må jo bli nummer to først. Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det. Jeg skal vinne neste kamp, så tar jeg det derfra. Planen var å se hvor vi sto etter tredje kamp, og så ta den utfordringen som kommer, sier Mjelde.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Dette er veien videre

Mjelde og Graham Hansen må først og fremst sørge for norsk seier over Sør-Korea. Det gir annenplass i gruppe A.

Hvis Frankrike slår Nigeria i sin siste kamp, holder det også med uavgjort for Norge mot koreanerne.

2.-plass i gruppen betyr at Norge skal tilbake til Nice og spille 1/8-delfinale mot laget som blir nummer to i gruppe C. Det står mellom Brasil, Australia og Italia.

Frankrike, som trolig vinner gruppen, møter et lag som kommer på tredjeplass i sin gruppe. Så langt er det fordel å vinne gruppen, men det store problemet for franskmennene dukker trolig opp i kvartfinalen.

Der ser det nemlig ut til at vinneren av den norske gruppen skal møte storfavoritten USA. Amerikanerne vant hele 13–0 mot Thailand i første kamp, og det er eventuelt Sverige som må ta fra dem gruppeseieren. Det er det ikke mange som tror på.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Det er altså dette som kan vise seg å være gunstig med å komme på 2.-plass i Norges gruppe. Om det norske laget skulle vinne 1/8-delfinalen, vil de trolig møte vinneren av gruppe D i neste hinder.

Det blir trolig enten England eller Japan. To veldig gode lag, men det er USA som topper FIFA-rankingen og er den regjerende verdensmesteren.

Like sterke i medaljetroen

Om ikke det norske laget hadde regnet på veien videre, så var de uansett like sterke i troen på at det er mulig å ta medalje i mesterskapet.

– Vi vet at vi er et bra lag, som har tatt store steg. Vi har fortsatt troen på at dette kommer til å bli et langt mesterskap for oss. Prestasjonen viser at Norge er et lag som klarer å holde følge med en av de store favorittene til å vinne.