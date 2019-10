Ronaldo med utrolig milepæl

UKRAINA - PORTUGAL 2–1

Med seieren er Ukraina klare for neste års EM-sluttspill. Luken ned til tabelltoer Portugal i EM-kvalifiseringens gruppe B er på åtte poeng, mens Serbia følger poenget deretter.

For Portugal betyr mandagens tap at EM-billetten på ingen måte er sikret. Trøsten for Cristiano Ronaldo og lagkameratene er samtidig at seier mot Litauen og Luxembourg i de to siste kampene gir plass i sluttspillet neste sommer.

Mandag satte målgarantisten Ronaldo inn karrierens 700. scoring da han fikk muligheten fra straffemerket 18 minutter før full tid. Da sto det 2-0 til Ukraina etter scoringer av Roman Jaremtsjuk og West Ham-profilen Andrij Jarmolenko.

DET VAR MYE DRAMATIKK I MANDAGENS EM-KVALIK:

Straffesituasjonen førte i tillegg til at hjemmelagets Taras Stepanenko fikk sitt andre gule kort. Dermed øynet portugiserne for alvor håp om poeng med én mann mer på banen i avslutningen.

Ukraina red imidlertid av stormen og innkasserte EM-billetten.

Ifølge ESPN er han den eneste spilleren som fortsatt er aktiv som når 700-grensen. Messi står med 699 fulltreffere. Tsjekkeren Josef Bican har rekorden med 805 mål mellom 1931 og 1955.

Cristiano Ronaldos mål var for øvrig hans 95. på landslaget. Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP har ingen fotballspiller i verden scoret flere landslagsmål enn iranske Ali Daei. Han endte på 109.

Den rekorden har Ronaldo i sikte.