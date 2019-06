HAMBURG. Når Anders Berntsen Mol (22) og makker Christian Sørum (23) forbereder seg til søndagens VM-kamp i sandvolleyball, er de giret på å ta seier nummer to i puljen. Denne gangen står Tyskland på den andre siden av nettet.

Norges lag har tatt seg til verdenstoppen på rekordtid. Kontrasten til det som skjedde for bare drøye to år siden, er stor.

Den gangen, i starten av 2017, opplevde Mol noe han selv sier var veldig ekkelt.

I en hall i Belgia gjorde han seg klar til å spille Champions League for landets beste innendørslag Noliko Maaseik. Han hadde dratt til Belgia for å bli proffspiller etter videregående. Til tross for at han var rookie, en fersking, fikk han mer og mer tid på banen. Derfor hadde han fått beskjed om å starte denne kampen.

Oppvarmingen var i gang. Da kjente nordmannen plutselig en stikkende smerte i brystet, og han måtte sette seg ned. Det var vondt. Mol hadde vanskelig for å puste og snakke.

– Jeg trodde at jeg hadde fått hjerteinfarkt, sier han.

Fakta: Anders Berntsen Mol 22 år, født 7. februar 1997. Bosted: Strandvik i Fusa kommune. Meritter: Trippel europamester i juniorklassen sammen med henholdsvis Mathias Berntsen, Aleksander Sørum og Christian Sørum. Etablerte seg i verdenseliten med Christian Sørum i 2018. Den første seieren kom i verdensserien i Gstaad i juli. Mol og Sørum ble europamestre ved å gå ubeseiret gjennom EM i Nederland i 2018. I august samme år vant laget sin tredje storturnering på rad, da også masterturneringen i Wien ble vunnet. Duoen avsluttet 2017/18-sesongen med å slå polske Grzegorz Fijałek og Michał Bryl i verdensseriefinalen, en tittel som ga 150.000 dollar i premiepenger. Det var Norges første EM-gull siden 1997, det samme året som Mol ble født. I august i fjor inntok laget også førsteplassen på verdensrankingen som det første norske laget på over 20 år.

Skulle se på kampen, skjønte ikke noe

Samtidig på Tenerife hadde landslagstrenerne Kåre Mol, Anders Berntsens far, og Jetmund Berntsen benket seg foran TV på en kafé. De skulle se Anders Mol i aksjon. De var på treningsleir, og Christian Sørum, som senere skulle bli makker i sanden, var med der.

– Vi ble overrasket da vi så at Anders ikke var på banen, og vi fikk høre at han var syk og på vei til sykehuset, sier Jetmund Berntsen.

Lagets trener tok umiddelbart affære. For smerten i brystet gikk ikke vekk, og det var ingen grunn til å risikere noe. Spilleren måtte undersøkes.

Det var ikke noe galt med hjertet, men røntgen viste at Anders Mols lunge hadde kollapset.

Hordalendingen måtte ta pause i to måneder. Han holdt seg for det meste i ro og trente veldig forsiktig. Da skjedde det samme igjen, i forbindelse med en annen kamp i Belgia. Dermed tok Berntsen og pappa Mol affære og fikk unggutten hjem. Kontrakten måtte brytes.

Spilleren sto overfor et valg, enten prøve å bli bra igjen uten inngrep, eller gjennomgå en operasjon.

– Det endte med at hele toppen av den venstre lungen ble klippet av, sier Jetmund Berntsen.

Etter å ha sett film fra operasjonen, utbrøt hans mor Merita Berntsen Mol: «Har dere fjernet halve Anders?»

Mette Bugge

Høye, tynne menn er utsatt

Det viser seg at den type lungekollaps oftere rammer unge, tynne og høye menn. Geir Eithun, tidligere proffspiller i volleyball, opplevde det samme.

– Jeg var rett kandidat, kommenterer to meter lange Mol.

Nå er 22-åringens lunge festet til lungeveggen med klips. Han går med flere stifter i kroppen.

– Det kan sammenlignes med en drueklase, der flere av druene punkterer, sier Jetmund Berntsen.

Mol sier at han ikke er redd. Han tuller når han tar seg til brystet, gjør grimaser og later som om det er vondt. Smilet kommer fort. Han og Sørum er i Hamburg, de er favoritter, og de nyter det.

Samtidig tenker han tilbake på hendelsen i Belgia som alvorlig.

– Det hender at jeg kjenner litt ubehag, og i ettertid, etter operasjonen, var det merkelig. Det jeg har fått høre, er at jeg ikke må dykke. Jeg skal ikke utsettes for det trykket som skjer under vann.

Mette Bugge

Endte med gjennombrudd

Christian Sørum er glad for at det tross alt gikk så fint, og at det ikke var noe med hjertet. De to hadde spilt litt sammen tidligere, men nå var planen at de skulle bli faste makkere da Mol kom tilbake fra Norge etter innendørssesongen.

Da han var klar igjen, ble det hektisk.

– Vi fikk bare trent en uke før vi skulle være med i en turnering i verdensserien. Det endte med at vi ble nummer fem og slo laget som senere ble nummer fire i OL, sier Sørum.

Spilleren fra Rælingen mener at det er få spillere i verden som ville klart det samme, å komme tilbake på et høyt nivå så fort.

Mette Bugge

Sesongen i fjor endte med gjennombrudd. Den norske duoen leverte knallkamper og vant mye. Til slutt vant de verdensserien sammenlagt.

Mette Bugge

Nå venter Jonathan Erdmann (31) og Sven Winter (21) fra Tyskland, to utøvere som ikke har spilt sammen tidligere.

– Jeg føler at vi skal ha et bra overtak, sier Anders Mol, som tør å ta et spesielt ord i munnen sin, et som beskriver deres ambisjoner.

– Det er gøy hvis vi tar medalje, men målet er gull.

PS: Norge-Tyskland spilles kl. 17.00 søndag