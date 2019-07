Mol/Sørum – Crabb/Bourne 2–1 (19–21, 21–15, 15–10)

HAMBURG: Allerede direkte etter semifinaletapet mot Tyskland lørdag var fokuset til Mol og Sørum rettet mot bronsekampen.

Selv om den norske duoen var storfavoritter til å vinne VM-gullet før det startet, bedyret de to at en bronsemedalje også ville smake godt.

– Det er vårt første VM. Det er viktig å huske på, sa Mol på pressekonferansen etter semifinalen.

Og da en fullsatt arena mottok lagene i bronsefinalen var det tydelig at det norske laget har fått mange supportere i Tyskland. Et enormt jubelbrøl møtte de for anledning blåkledde nordmennene.

Det samme jubelbrølet kom da Mol og Sørum sikret Norges første VM-medalje i sandvolleyball på 18 år i det tredje settet. I 2001 tok Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud den samme medaljen i VM i Klagenfurt.

– Det var vanskelig å mobilisere. Verre enn det vi hadde sett for oss. Vi har aldri spilt en bronsefinale før, så i dag var det ekstra tøft. Det tapet i går var tungt, så vi brukte et sett på å komme i gang, sa Anders Mol etter kampen.

Christian Charisius / DPA / NTB scanpix

– Det ser man nesten aldri

Amerikanerne Tri Bourne og Trevor Crabb hadde på ingen måte tenkt å gi fra seg bronsemedaljen enkelt.

På stillingen 18–17 til USA fikk Mol en gyllen mulighet til å utligne til 18–18, men da gjorde amerikanerne et uvanlig trekk.

Sørum hentet ballen opp i forsvar og la opp til Mol, men i blokken var begge amerikanerne.

– Nei og nei, er det mulig? Amerikanerne misforstår hverandre totalt og går begge opp i blokk. Hele banen er åpen, men så klarer Anders å treffe blokken i stedet. Det er rett og slett litt tragikomisk, sa TV 2-kommentator Vegard Høidalen.

– En dobbeltblokk. Det ser man nesten aldri i sandvolleyball, og i alle fall ikke i et VM, supplerte TV 2-ekspert Iver Horrem.

Den norske duoen klarte ikke hente opp igjen de to poengene, og tapte det første settet 19–21.

Christian Charisius / DPA / NTB scanpix

Overlegen og gult kort

I det andre settet våknet Mol og Sørum for alvor og feide det amerikanske laget av sanden.

Crabb og Bourne var tydelig frustrerte over at de ikke fikk has på nordmennene, og var også illsinte på dommeren.

Like før teknisk timeout kastet Bourne capsen sin i sanden i sinne og ble belønnet med gult kort. Da ledet Norge hele 14–7

– Jeg forstår deres frustrasjon. Der mener jeg helt klart at dommeren gjør feil, mente Høidalen.

Det var uansett lite å gjøre med Mol og Sørum som vant settet 21–15.

Det var fra da av aldri noe tvil om hvor medaljen skulle ende. I det tredje og avgjørende settet var de norske storfavorittene totalt overlegne og vant med solide 15–10.