Mol/Sørum – Plavins/Tocs: 2–0 (22–20, 21–17)

HAMBURG: Oppladningen til kampen var langt annet fra god for den norske duoen. Da Mol våknet fredag morgen, kjente han at alt ikke var som det skulle med ryggen.

Derfor gjennomgikk han to behandlinger hos fysioterapeut og tok også smertestillende før kampen.

Problemene fortsatte da verdensenerne entret sanden i Hamburg. Mol og Sørum kom raskt under med tre poeng, og så aldri ut til å klare å rive til seg initiativet i kampen.

Gikk fullt for ny plan

Da Latvia ledet hele 19–15, så det bekmørkt ut i det første settet. Så vant Mol og Sørum det neste poenget. Før den norske serven ga Mol klare beskjeder til sin makker, og gestikulerte voldsomt med hendene bak ryggen.

Så møttes de på midten av sin egen banehalvdel og pratet sammen. De hadde enda ikke gitt opp den nærmest umulige stillingen.

– Vi lager gode planer og bare prøver noe. Da gikk vi fullt for det. Jeg viste at vi skulle splitte og spille et annet system, forklarte Mol etter kampen.

De fire neste poengene gikk til den norske duoen, og stillingen ble 19–19. Stadion am Rothenbaum var på kokepunktet.

– Det satte de helt ut. Det er så deilig når du lager planer og det fungerer. Det var digg, faktisk, sa Mol.

Fakta: Mol og Sørums VM * Deltar i sitt første verdensmesterskap. * Har vunnet fem av fem kamper. * Kun en av kampene har gått til tre sett. * Anders Mol er VMs beste blokkspiller med 32 blokker. * Skal spille kvartfinale mot Italia lørdag.

Ga nesten treneren hjerteinfarkt

Trener og far til Anders, Kåre Mol, skjønte nærmest ikke hva han var vitne til.

– Jeg sa til konen min at «hvis jeg får hjerteinfarkt nå så må du bare la meg dø, for dette orker jeg ikke mer», sa han til Aftenposten om hvordan han opplevde snuoperasjonen.

Men nordmennene hadde enda mer på lager. Da stillingen var 20–20, vartet de opp med to kunstverk av noen poeng.

Sondre Moen Myhre

– De er ekstra krigerske helt på slutten. Der graver de opp noen baller som er ganske vanskelig, mente far Mol.

Dermed rodde de i land et sett som nærmest var tapt, og latvierne måtte slukøret se en stor mulighet til å sette ordentlig press på storfavorittene viskes ut i sanden.

I det andre settet var nordmennene tilbake i sitt vante slag. Der hadde de full kontroll og vant 21–17. Dermed er de klare for kvartfinale lørdag.

Preget av smertestillende

Flere norske supportere var bekymret da nyheten om Mols ryggskade kom før kampen. Han bedyrte at den ikke hemmet ham under kampen, men innrømmet at han kjente det etterpå.

– Den stivner til mer og mer nå når jeg blir kald igjen, sa han.

Han var derimot enig i at starten på kampen var mer rufsete enn vanlig. Grunnen tror han er et høyt inntak av smertestillende før kampen startet.

– Kanskje det at jeg tok så mye smertestillende hemmet meg litt med finfølelsen. Jeg følte meg helt nummen i ansiktet. Det er ikke bra, sa han.

Nå venter det italienske laget Paolo Nicolai og Daniele Lupo i kvartfinalen på lørdag.

– Det har vært ganske enkle kamper hittil. Vi får alltid en slitekamp i løpet av en turnering. Så håper vi det blir lettere i morgen, sa Sørum om den kampen.