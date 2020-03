Søderlunds lag spiller kamper tross koronapandemien: – Vi har vært heldige

Alexander Søderlund scoret lørdag sitt første mål for svenske Häcken. Den tidligere RBK-spissen forteller om en rekke forholdsregler klubben tar for å kunne trene og spille kamper under koronapandemien.

Alexander Søderlund (32) scoret lørdag sitt første mål for sin nye klubb Häcken. Nordmannen forteller om forholdsreglene den svenske klubben tar under koronakrisen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mens ingen organisert fotballtrening finner sted i Norge, ruller organisert fotball videre i Sverige.

Lørdag scoret Alexander Søderlund (32) sitt første mål for Häcken, da Allsvenskan-klubben vant 5–2 over Utsikten, som spiller i svensk 1. divisjon.

Kampen ble spilt foran tomme tribuner i Bravida Arena.

Kun ett minutt ut i kampen stakk Søderlund på et løp i bakrommet. Spissen ble sparket ned i motstanderens 16-meter og skaffet Häcken straffespark. Det tok Søderlund selv, og scoret dermed sitt første mål for klubben siden overgangen fra Rosenborg i februar.

Men like etter måtte Søderlund gå av banen med skaden han fikk i situasjonen før straffesparket.

– Jeg ble sparket i leggen, og fikk en slagskade. Jeg prøvde å spille videre, men det gikk ikke. Det er forhåpentlig ikke noe alvorlig, sier Søderlund på telefon fra Sverige.

Han er glad for å ha scoret sitt første mål for sin nye klubb.

– Det var fint. Men det er ikke det som har vært hovedfokus. Med tanke på omstendighetene har det handlet om å trene seg opp til å være i best mulig form, sier Søderlund, og viser til situasjonen rundt koronaviruset.

Søderlund startet kampen på spissplass for Häcken mot Utsikten:

– Heldig som får lov til å trene

Sverige har valgt en annen strategi enn Norge, Danmark og andre deler av verden under koronakrisen. I Sverige er barer, restauranter og treningssentre fortsatt åpne.

Strategien gjelder også i fotballen. Frem til 13. april er det fortsatt ikke lov med organisert trening i Norge. Men i Sverige spiller flere lag treningskamper i disse dager, og lader opp til en utsatt seriestart i slutten av mai.

Over 100 personer har mistet livet som følge av Covid-19 i Sverige.

På spørsmål om hva Søderlund synes om at det spilles i Sverige fotball midt i koronapandemien, svarer 32-åringen:

– Vi har tatt forholdsregler. Jeg har snakket med flere kompiser hjemme i Norge, og det kan være vanskelig å trene alene. Så vi er heldige som får lov til å trene sammen. Man kan velge å se forskjellig på situasjonen. Man kan være redd, men samtidig synes jeg det går fint til nå.

Tidligere RBK-spiller Alexander Søderlund stusser litt over forholdsreglene som blir tatt, ettersom spillerne har jevnlig kroppskontakt på fotballtrening og i kamp. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Litt rart

Søderlund forteller om flere forholdsregler som klubben har innført:

Ingen håndhilsing

Spillerne blir delt opp i flere garderober og må holde avstand (cirka syv spillere per garderobe)

Ingen spising sammen

Spillerne oppfordres til å ikke dusje sammen i garderoben

– Det er litt rart. Fordi når man går ut på banen for å spille fotball så tenker man ikke på det, sier Søderlund.

Spillerne trener med andre ord normalt, noe som betyr jevnlig kroppskontakt.

– Folk tenker seg ikke alltid om, og vi har vært heldige så langt med tanke på smitte, sier han.

Søderlunds Häcken havnet på sjetteplass i Allsvenskan forrige sesong. Svensk seriestart skulle opprinnelig starte 4. april, men ble utsatt til månedsskiftet mai/juni av det svenske fotballforbundet som følger av koronapandemien.