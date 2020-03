City-stjerne mener Liverpool bør tildeles ligatittelen hvis sesongen avlyses

Dersom Premier League-sesongen avlyses, mener Manchester City-spiller Ilkay Gündogan at det vil være rettferdig å tildele Liverpool ligatittelen.

Manchester City-spiller Ilkay Gündogan har få problemer med at Liverpool tildeles ligagullet hvis sesongen annulleres. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

Den pågående viruspandemien har satt en midlertidig stopper for engelsk fotball. Om og i så fall hvordan sesongen skal ferdigspilles, er foreløpig uvisst.

Når ni runder gjenstår, leder Liverpool med hele 25 poeng ned til Manchester City, som har én kamp mindre spill. Rødtrøyene trenger kun to seire for å vinne ligaen for første gang siden 1990.

Nå tar Ilkay Gündogan til orde at det vil være rettferdig å tildele Jürgen Klopps menn ligamesterskapet hvis sesongen ikke kan fullføres.

– For meg vil det være ok, ja. Som sportsperson skal man være rettferdig, sier City-spilleren til den tyske TV-kanalen ZDF.

Samtidig legger tyskeren ikke skjul på at det er delte meninger om hvordan situasjonen skal løses hvis sesongen må annulleres.

– For klubber som har hatt en veldig god sesong vil det selvfølgelig ikke være gøy. Og for lag som ikke har klart seg så godt og kanskje ligger an til nedrykk, vil en annullering naturligvis passe godt, sier Gündogan

Premier League-kampene er foreløpig utsatt til 30. april. Ytterligere utsettelser kan ventes som følge av koronavirussituasjonen.