Eliteseriedommer frakter koronasmittede til sykehus

Svein Oddvar Moen er permittert fra jobben som fotballdommer. Nå gjør han en viktig innsats som ambulansesjef i Haugesund.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Svein Oddvar Moen er kjent som fotballdommer. Nå arbeider han som ambulansesjef i Haugesund. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

NTB

I et intervju med VG snakker Moen om hvordan det har vært å gå fra å være fotballdommer til å være ambulansearbeider midt under koronapandemien.

Moen er funksjonsleder ved ambulansestasjonen i Haugesund, og en av oppgavene for ham og hans team er å hente koronasmittede og bringe dem til sykehuset.

Viktig arbeid

Den erfarne fotballdommeren sier at han ser frem til at Eliteserien kommer i gang igjen, men at fotballen blir mindre viktig under koronakrisen.

– Fotball betyr mye for folk, men i denne sammenhengen blir fotball veldig lite, sier Moen til VG.

At han er permittert av NFF og taper inntekter, synes han er uvesentlig å snakke om. Nå er han midt oppe i et viktigere arbeid.

Skryter av helsevesenet

Moen benytter samtidig anledningen til å skryte av sine kolleger og helsevesenet generelt. Han sier at teamet har vært svært påpasselige med at ingen skal bli smittet.

– Kollegene våre er helt fantastiske, og det gjelder helsevesenet generelt. Akkurat nå har vi ingen som er i karantene eller er syke hos oss.

Svein Oddvar Moen debuterte som dommer på øverste nivå i Norge i 2003. Han har vært FIFA-dommer siden 2005.

