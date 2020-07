Eliteserien direkte: Molde med to kjappe scoringer

God mulighet for Krygård! Indreløperen løper seg fri i boksen og header etter innlegg fra Desler, men unggutten setter den utenfor stengene.

Litt for tøff i en takling der, Brynhildsen.

Sandberg finner hodet til Tiedemann som stusser videre. På bakerste stolpe får Ammitzbøll nærmest ballen i seg og rekker ikke å reagere. Ballen havner til side for mål.

Sandberg tar et frispark raskt. Våge Nilsen svinger inn. Ellingsen får klarert.

Nytt hjørnespark for Molde.

Velde! Desler slår inn og han stiger til værs. Haugesund-vingen klarer ikke å presse headingen under tverrliggeren.

Brynhildsen skaffer et nytt hjørnespark.

Nydelig scoring! Et flott Molde-angrep endr med at Ola Brynhildsen på vakkert vis vipper ballen på bakre stolpe. Der løper Etzaz Hussain seg fri og stanger ballen i mål for moldenserne.

Mål for Molde!

Haugesund forsøker å bygge opp et angrep nå.

Ny corner for Haugesund.

Etzaz Hussain skyter med høyrefoten. Langt over.

9′ DEL