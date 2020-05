«Hva TILs suksesstrenere har til felles»

KOMMENTAR: TIL skal for 28. gang siden 1986 finne en hovedtrener. De få som har lykkes har hatt både respekt og autoriteten med seg.

SUKSESSTRENERE: Torkild Brakstad, Tommy Svensson, Terje Skarsfjord, Per-Mathias Høgmo og Steinar Nilsen er trenere i den moderne TIL-historien som har hatt suksess. Foto: Eirik Birkeland, NTB Scanpix.

TIL er på vei inn i sluttfasen av søket etter vedkommende som skal ta over etter Simo Valakari. Vedkommende får ingen enkel jobb. Forventningene, både internt og ute i byen, er at klubben skal rykke rett opp igjen – på første forsøk.

På veien mot denne ansettelsen har det vært mye snakk om å «finne TIL-identiteten». Når man vet hva man vil være og hvor man skal, er det lettere å finne en trener. I avisspaltene og på sosiale medier har denne identiteten blitt ivrig debattert. Jeg tror det har vært klokt å ta seg denne tiden, selv om «å finne seg selv» høres ut som ei blanding av en Trond Viggo-sang og ei doktorgradsavhandling, uten et forståelig svar. Det skader uansett aldri å snakke med folk.

Rune Robertsen, iTromsøs sportsredaktør. Foto: iTromsø

I alle nedturene koronapandemien fører med seg har TIL akkurat på dette punktet vært «heldige». Hadde treneravsettelsen av Valakari skjedd i en normal sesong, ville presset vært et helt annet for å få en trener på plass, snarest mulig.

Siden Torkild Brakstad for alvor la grunnlaget for det som skulle bli TILs toppfotballkultur etter sin ankomst høsten 1981, har klubben byttet trenere ved over 20 anledninger. Noen ganger av frivillige årsaker, men også gjennom at trenere måtte sparkes. Bare på de siste seks og et halvt årene har fire trenere blitt sendt på dør med sluttpakker på et tosifret antall millioner til sammen.

Lite visste vel verken Brakstad eller de legendeforklarte spillerne i opprykksesongen 1985 at de skulle starte et eventyr som sørget for at TIL ville prege toppen av norsk fotball i flere tiår etter. Kun fire lag (RBK, Molde, LSK, Brann) har spilt flere kamper enn «Gutan» på toppnivå siden 1986.

Uten å havne i fella om at alt var bedre før, mener jeg det er klokt å se etter de rette tingene når fortiden skal analyseres, for hjelp til svar på den neste sjefen på Alfheim. ‘

Brakstad er en av de få som har lyktes, og de som havner i samme kategori som han kan telles på en hånd.

Brakstad innførte en ekstrem treningskultur. En autoritær lederskikkelse som gjerne sendte spillerne på lange løpeturer vinterstid, der det ikke var uvanlig å stoppe for å spy i snøskavla. Om spillerne ikke var best på banen, skulle de i hvert fall være best trent.

Tommy Svensson kom inn foran 1988-sesongen. Hans meritter med bronse og sølv snakker for seg selv. Også Svensson var en autoritær trener med et treningsregime som gjorde at spillerne for det første ble i kanonform. For det andre var det ingen tvil om hvem som var sjefen. Han tok også Sverige til en sensasjonell semifinale i EM i 1992 og vant bronsefinalen i VM to år etter.

– Vi må heve vårt laveste nivå, sa Svensson ofte til gutta. Og det gjorde de.

Terje Skarsfjord framsto ved første øyekast ikke som en autoritær trener. Hans væremåte og kunnskap ga likevel en voldsom respekt hos spillerne. Og ikke minst var han en folkets mann, som alle følte de var på bølgelengde med. Men heller ikke her var det noen tvil om hvem som var sjefen. Skarsfjord hadde også en slags udefinerbar og akademisk autoritet, som gjorde at både spillere og fans stolte på ham, at han var sjefen. Sindig, klok og bestemt.

Per-Mathias Høgmos to siste perioder i TIL ble preget av mye sportslig suksess. Både i 2004 og 2009-2012 var TIL blant de seks beste lagene i Norge. Høgmos kjennetrekk er at det oser respekt av ham. Samtidig som han tok råd både fra trenerteamet og spillere var det avgjørelsene hans aldri preget av å være styrt. Høgmo likte å ha en assistent som kunne lede øktene, slik at han kunne ha et overblikk og detaljstyre der det var nødvendig.

Steinar Nilsens trenerstil er ikke til å misforstå. Som trener berget han TIL fra nedrykk etter å ha kommet inn både sommeren 2005 og 2006. I 2008 ledet han laget til bronsemedalje. En tydelig og autoritær leder som krever mye av spillerne, kanskje mer enn enkelte har tålt. Med spillererfaring fra oppholdet i Italia visste Nilsen hva han ønsket av både laget og enkeltspillerne. Noe som ga resultater.

Brakstad, Svensson, Skarsfjord, Høgmo og Nilsen har også til felles at de alle har erfaring fra toppfotballen som spillere. Alle, foruten Skarsfjord, har vært innom A-landslaget, om enn i kortere perioder. Skarsfjord på sin side hadde 13 landsdelskamper for Nord-Norge, og ville trolig vært A-landslagsaktuell hvis han hadde bodd på Østlandet.

Og selv om de på hver sin måte brakte med seg noe nytt inn i TIL-kulturen, brøt de ikke med fortiden på en så dramatisk måte som for eksempel Simo Valakari.

Selv om fotballen hele tiden utvikler seg er det verdt å se på hvorfor akkurat disse typene, med autoritet og respekt i bunnen, har lyktes i TIL.

Dette handler om noe så elementært som lederskap. Det høres enkelt ut, men samtidig er det så synlig når tydelig ledelse mangler. En rekke av trenerne som ikke havner i kategorien for suksess har slitt med at lederskapet enten ikke har vært tilstedeværende i det hele tatt, eller at det sakte, men sikkert, har blitt pulverisert etter hvert som presset har økt.

TIL-jobben er blant de mest utsatte i norsk toppfotball, i en by med høye krav. Og den neste treneren bør – skal vi tro historien – være en over snittet tydelig leder.