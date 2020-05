Haaland storspilte da Dortmund ydmyket rivalen i Tysklands heteste derby

Det var ikke alt som var annerledes da Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund møtte erkerival Schalke 04.

Erling Braut Haaland fortsatte der han slapp før koronaviruset stoppet fotballen. Foto: Martin Meissner / AP POOL

Borussia Dortmund – Schalke 04 4–0

Westfalenstadion i Dortmund er vanligvis et svært mektig skue på kampdag. Normalt ville litt over 80.000 mennesker samlet seg på tribunene for å heie frem Erling Braut Haaland og hans gulljaktende lagkamerater.

Lørdagens Revierderby mot Schalke 04 er for de to lags supportere årets virkelig store kamp – det viktigste oppgjøret i tysk fotball, mellom de to arbeiderklassebyene Dortmund og Gelsenkirchen.

Selv om lørdagens oppgjør gikk uten tilskuere, vil det av mange likevel bli sett på som en slags seier i seg selv. Det var nemlig det første toppoppgjøret i en av «de fem store» europeiske ligaene etter at koronakrisen stoppet fotballen.

I en av hovedrollene var Erling Braut Haaland. Den norske spissen herjet for Dortmund før koronapausen.

Og Haaland-eventyret fortsatte da den tyske toppfotballen gjorde comeback.

Feststemning erstattet med ekko

Normalt er lyden fra «Den gule veggen» på Westfalenstadion øredøvende. På lørdag fikk TV-seerne med seg nesten hver eneste beskjed som ble formidlet over normalt toneleie.

Men da ansiktsmaskene ble tatt av før oppvarmingen, kunne man nesten innbilt seg at ting var som «vanlig», med tøffe dueller og en norsk 19-åring i storslag.

Nordmannen savnet en av sine faste lagkamerater. Det engelske stjerneskuddet Jadon Sancho startet nemlig på benken grunnet den litt korte oppkjøringen før oppstarten, fortalte Jan Åge Fjørtoft i Viasats studio.

Dermed kunne Schalke-forsvarerne gi Haaland litt ekstra oppmerksomhet. Kanskje ikke så rart med tanke på de 40 scoringene 19-åringen sto med for Red Bull Salzburg og Dortmund denne sesongen.

Det var før lørdagens «comeback».

Erling Braut Haaland startet, ikke overraskende, lørdagens kamp mot Schalke 04. Foto: Martin Meissner / AP POOL

Lekker avslutning

Dortmund hadde mesteparten av initiativet i åpningen av kampen. 24 minutter ut i derbyet fikk Haaland ta ned ballen på bakerste stolpe etter et innlegg. Han klarte å holde skuddet nede fra skrått hold, men ballen gikk i nettveggen.

Det var imidlertid ingen tvil. 19-åringen hadde fremdeles brodd.

Schalke og Daniel Caligiuri fikk en stor mulighet, uten at tyskeren klarte å overliste Burki i Dortmund-målet.

Da hadde Erling Braut Haaland ventet lenge nok. Dortmund spilte seg hurtig fremover på få berøringer. Thorgan Hazard fikk ballen på høyrekanten og så at Haaland hadde sneket seg fri bak oppasseren sin. Innlegget landet perfekt for nordmannen, som styrte ballen lekkert i hjørnet med venstrefoten.

– Det er teknisk ypperste klasse, sa Fjørtoft om Haalands scoring.

Alt var som det har pleid så langt i Haalands Dortmund-karriere, med unntak av at han måtte feire uten omfavnelser fra lagkameratene.

Scoringen var Haalands tiende i tyske Bundesliga i løpet av bare ni kamper. Ifølge BBC var han kun den sjette spilleren i historien som når det antallet mål før ti spilte kamper.

Erling Braut Haaland satte inn 1–0 med en vakker avslutning. Foto: POOL / Reuters

Haaland involvert i flere scoringer

Haaland og Dortmund skulle skape mer trøbbel før pause. Schalke-keeper Schubert så ut til å være innstilt på pausesignalet da han brukte lang tid på å klarere ballen. Haaland kom hurtig opp i press, noe som forårsaket en klarering rett til Mahmoud Dahoud. Han fant Julian Brandt, som igjen trillet til Raphaël Guerreiro. Han hadde få problemer med å sette ballen i hjørnet.

Kun tre minutter var spilt av annenomgangen da Haaland sendte Brandt av gårde på en kontring. Teknikeren fant toneangivende Hazard like utenfor Schalkes 16-meter og plutselig var det 3–0.

Det var i ferd med å bli pinlig for Schalke, og verre ble det etter en times spill.

Guerreiro spilte til Haaland sentralt i banen. Den norske spissen brukte utsiden av foten til å spille lagkameraten gjennom på sylfrekt vis. Guerreiro takket og satte inn sluttresultatet 4–0.

Raphaël Guerreiro scoret to for Dortmund. Ett av dem etter pasning fra Erling Braut Haaland. Foto: POOL / Reuters

I tittelkampen

Med seieren er Haaland og Dortmund kun ett poeng bak serieleder Bayern München. De møter Union Berlin søndag.

Tidligere Bayern München- og Manchester United-spiller Owen Hargreaves fulgte kampen i BT Sports studio. Han var full av lovord om både Haaland og Dortmund etter kampslutt.

– Alt de gjorde var tatt fra øverste hylle. De var solide defensivt, og Haaland gjør igjen det han gjør best. De ser så bra ut offensivt, sa Hargreaves.

Tyske Bundesliga er den første store europeiske ligaen som har startet opp igjen. I Norge planlegges det eliteseriestart fra 16. juni.