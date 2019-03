Sjekk 15-åringens drømmescoring

Eliassen entret banen etter 70 minutter i bortekampen mot Åmdal på Legene kunstgras. Og rett før slutt serverte han en perle av en scoring, den står ikke tilbake for målet Gareth Bale scoret for Real Madrid i Mesterligafinalen mot Liverpool.

Et brassespark fra øverste hylle etter perfekt innlegg fra Jonas Giske, og ballen føk klint i vinkelen! Og først frampå med å gratulere var pappa Ole Hermann på 48 år, som altså spilte spiss sammen med sønnen i avslutningen av kampen. Det spørs om ikke Eliassen senior kan legge opp med god samvittighet nå!

Se video av scoringen øverst i artikkelen!

Kan legge opp

- Helt klart, det sier seg selv at jeg bør legge opp med øyeblikkelig virkning. Vetle og noen kompiser har jo øvd mye på slike brassespark, men han har aldri lyktes slik som mot Åmdal. Jeg sto rett ved siden av ham da ballen kom inn i feltet, og jeg så at han gjorde seg klar til et «krumspring». Og rakk å tenke at «dette går aldri bra», men så traff han helt perfekt. Og ballen suste rett i vinkelen! Klart jeg var og er fryktelig stolt av guttungen, det skulle bare mangle. Men hadde jeg selv prøvd på noe lignende i min alder, hadde det blitt langvarig sykmelding, smiler Eliassen senior.

Som selv bør ha peiling på mål. 48-åringen har scoret 296 mål på 318 kamper for Giske, og det er imponerende tall uansett nivå.

- Vetle er en «målsnik» som alltid har scoret mange mål. Og det vil han nok fortsette med, sier pappa Ole Hermann.

15-årige Vetle skjønner ikke helt viraken rundt seg selv, dette er han ikke vant til.

- Utrolig herlig

- Det er voldsomt til ståhei i dag, men det var utrolig herlig å få til dette brassesparket så perfekt i kun min andre kamp for Giske ILs A-lag. Jeg lå opp-ned på kunstgraset og så at ballen gikk inn, og da var det bare å juble. Gøy at pappa var den første som kom bort for å gratulere meg. «Nå har jeg sett alt», sa han til meg, ler Vetle. Som fyller 16 år om få dager.

Han påstår selv at han spiller fotball mest for gøy.

- Det er ikke slik at jeg innbiller meg at jeg skal spille for Barcelona med det første. Mitt nærmeste mål er å få spille meg inn på Giske-laget i 6.-divisjon, så får vi ta det derfra.

Og dersom han skal ta en plass i angrepet til Giske, må han skyve pappa Ole Hermann ut av laget.

- Det bør gå. Han lovet meg å legge opp etter målet mitt mot Åmdal, sier «brasse-Vetle».

Jubel – og fartsbot

- Vetle er en ordentlig måltjuv, akkurat som faren. Ole Herman har scoret 309 mål på 318 kamper for Giske IL, og er en legende her ute. Sønnen Vetle scoret på sitt fantastiske brassespark rett før kampslutt, og det førte til mye jubel og ståhei etter kampen, og at vi fikk problemer med å nå ferja fra Festøy, forteller leder i Giske IL, Steinar Lillebø.

2-0 seieren gjør at Giske går videre i den lokale OBOS-cupen, så det var stor stemning i bussen på veg hjem. Helt til bussen - med Lillebø som sjåfør, kjørte gjennom Vartdal i litt for stor fart. Der sto «onkel politi» og vinket inn den hvite bussen, og fartsoverskridelsen endte med ei saftig bot på 8500 kroner. Og tre prikker på Lillebøs førerkort.