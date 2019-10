Liverpool vant straffesparkkonkurransen etter ellevilt timålsdrama

Liverpool – Arsenal 5–5 (Liverpool videre etter straffesparkkonkurranse)

Det sto 5–5 etter ordinær tid i det som ble en målfest av de sjeldne på Anfield. Spanske Dani Ceballos måtte se sitt straffespark bli reddet av keeper Kelleher i straffesparkkonkurransen som fulgte, og det ble avgjørende.

De øvrige ni straffeskytterne scoret på sine forsøk.

– Måten vi håndterte alle tilbakeslagene på i denne kampen var helt utrolig. I dag har vi fem, seks, sju, åtte unge helter, som vil huske denne kampen for all framtid, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju vist på Viasat 4 etter kampen.

Skåret i gleden var at midtbanespiller Naby Keita måtte forlate banen med en skade.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig det er, sa Klopp.

B-preget

Arsenal-manager Unai Emery og Liverpool-kollega Jürgen Klopp mønstret begge svært reservepregede mannskap på Anfield. Til slutt måtte pressede Emery tåle en ny smell.

Arsenal-sjefen har fått kritikk for klubbens svært ustabile prestasjoner denne sesongen. Etter at laget rotet bort en 0-2-ledelse mot Crystal Palace og måtte nøye seg med 2–2 i Premier League sist helg, måtte Emery tåle en ny dose pepper.

Onsdag kunne han fått lite pusterom, men det ble Liverpool-jubel til tross for at gjestene ledet gjennom store deler av kampen.

Selvmål

Det var Liverpool som kom best i gang på Anfield – riktig nok med god hjelp fra hjemmelaget. Seks minutter var spilt da Arsenal-stopper Shkodran Mustafi stanget ballen i eget mål på litt klønete vis etter et innlegg fra unggutten Rhian Brewster.

Arsenal reiste seg raskt og utlignet ved Lucas Torreira rett før 20 minutter var spilt, og deretter overtok brasilianske Martinelli showet. Først satte han inn 2–1 på en retur fra keeper, og deretter gjorde 18-åringen 3–1 etter slurv i Liverpool-forsvaret.

Da så det vanskelig ut for gjestene, men James Milner tente håpet om avansement da han gjorde 3–2 på straffe rett før pause.

I situasjonen som foranlediget straffen viste nevnte Martinelli at han er bedre til å score enn å skulle forhindre mål. Brasilianeren la litt unødvendig Liverpools Harvey Elliott i bakken.

Jon Super / AP

Kom tilbake

I annen omgang fortsatte målfesten på Anfield. Ainsley Maitland-Niles gjorde først 4–2 for Arsenal etter å ha utnyttet en svak pasning fra målscorer Milner, før Liverpool for alvor satte inn en offensiv.

Først fikk Alex Oxlade-Chamberlain stjernetreff fra distanse og hamret inn en ny redusering, og like etter smalt det fra belgiske Divock Origi. Med mer enn en halv omgang igjen å spille var Liverpool plutselig à jour på eget gress.

På sidelinjen hoppet manager Klopp opp og ned av glede. Det varte imidlertid ikke lenge.

Med 19 minutter igjen å spille avanserte Joe Willock fremover i banen og fyrte løs fra over 20 meters hold. Ballen føk inn i krysset bak Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher.

Ungguttens kanonkule så ut til å ha avgjort kampen, men fire minutter på overtid dukket Origi opp foran mål, utlignet til 5–5 og sendte kampen til straffesparkkonkurranse.