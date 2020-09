Trekningen klar: Bodø/Glimt kan møte Milan, Rosenborg fikk Alanyaspor

Bodø/Glimt kan møte selveste AC Milan på San Siro ved seier mot Zalgiris Vilnius.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bodø/Glimt fikk knalltøff trekning i Europa League-kvaliken. Foto: Mats Torbergsen

Håkon Østmoe Brandsnes Aftenposten

Det ble klart under tirsdagens trekning. Også den runden vil bli spilt som enkeltkamp.

Hvis Bodø/Glimt skal møte AC Milan, må nordlendingene gå seirende ut av oppgjøret mot Zalgiris Vilnius fra Litauen. Zlatan Ibrahimovic og co. må også unngå en kjempeskrell mot Shamrock Rovers.

Rosenborg kan møte tyrkiske Alanyaspor, mens Viking kan møte Sporting Lisboa.

– Ingen drømmetrekning

Glimt-spiller Brede Moe og lagkamerat Marius Lode spilte golf da de fikk høre nyheten.

– Det er et vanskelig hinder, vi har jo lyst til å gå lengst mulig. Det er ikke sånn at vi bare har lyst til å møte opp, få en kul opplevelse og ryke ut, sier Moe.

– Sånn sett var ikke det noen drømmetrekning. Først får vi slå Zalgiris på hjemmebane, så får vi bare ta det som det kommer. Vi får hoppe inn i det med nesen først, fortsetter han.

Brede Moe og Bodø/Glimt tar ingen sorger på forskudd. Foto: Terje Pedersen

Vil kopiere mirakelet i Milano

Han understreker at de ønsket en trekning som gjorde at Glimt kunne gå lengst mulig, men påpeker at det kan gi dem en fin mulighet til å måle krefter mot europeisk toppmotstand.

– Norske lag har jo gjort det bra i Milano før, så det er lov å håpe. Vi vet at vi har et bra toppnivå. Med litt undervurdering fra deres side, kan det fort bli jevnt. Vi tenker på ingen måte at vi er ute, sier Moe.

Trønderen, med bakgrunn i Rosenborg, henviser til mirakelet i Milano i 1996.

– Det er noe som du har hørt om som et eventyr gjennom oppveksten. Det blir kult å dra dit og prøve å kopiere det, sier Moe.

Frykter ikke Zlatan

Moe har vært ute med en hamstringskade den siste tiden, men blir spilleklar til neste kamp om de neste to ukene etter planen.

– Hvordan takler Moe og Lode en eventuell duell med Zlatan?

– Det blir jo spennende, det. Vi har selvtillit alle mann. Vi frykter ikke dem, sier Moe.

Gjermund Åsen og co. møter Alanyaspor hvis de slår Ventspils i den andre kvalikrunden. Foto: Ørn E. Borgen

Tøff RBK-trekning

Også Rosenborg kan få hard motstand i den tredje kvalikrunden. De møter Alanyaspor som kom på femteplass i den tyrkiske ligaen forrige sesong, gitt at de vinner mot Ventspils.

Den kampen vil derimot bli spilt på Lerkendal.

Charleroi fra Belgia og Desna Tsjernihiv fra Ukraina var de andre alternativene.

Viking til Portugal?

Også Viking kan få en knalltøff bortekamp. Om siddisene slår Aberdeen, møter de Sporting Lisboa i Portugal.

Den andre kvalikrunden spiles 17. september, mens den tredje spilles 24. september.