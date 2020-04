Norsk 20-åring fikk proffkontrakt med NHL-klubb

Ishockeytalentet Mathias Emilio Pettersen har signert en treårig kontrakt med NHL-klubben Calgary Flames.

Mathias Emilio Pettersen i aksjon under en veldedighetskamp i Stavanger i 2015. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

NTB

Det bekrefter den canadiske klubben på sine nettsider. VG omtalte saken først.

Calgary Flames har eid rettighetene til 20 år gamle Pettersen siden klubben draftet ham tilbake i 2018. Nå har Flames-ledelsen altså bestemt seg for å signere den meget lovende Manglerud-gutten.

Dermed kan Pettersen bli å se i NHL allerede neste sesong. Han kan samtidig også bli henvist til spill i AHL, nivået under den gjeve toppligaen. At Flames mener alvor med nordmannen er samtidig hevet over enhver tvil.

Pettersen kan bli den niende nordmannen som får kamper i NHL. 20-åringen har i flere år vært spådd en lysende karriere.

(©NTB)