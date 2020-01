Norges stjerne fikk den verst tenkelige beskjeden: EM er over for Rød

Magnus Abelvik Rød fikk et brudd i foten i kampen mot Sverige.

Magnus Abelvik Rød måtte til røntgenundersøkelse mandag. Foto: Vidar Ruud

MALMÖ: 22-åringen var ikke på det norske pressetreffet mandag formiddag. Han og lege Thomas Torgalsen måtte til et røntgeninstitutt for å ta et bilde av den skadede ankelen.

Klokken 14.30 kom den nedslående beskjeden. Han er ferdigspilt i EM.

I bakken

– Det er tungt. Jeg hadde sett frem til å bidra og kjempe om semifinale og finale. Nå har det vært mye i det siste. Det tar på motivasjonen og stå her og gi denne forklaringen. Det hoper seg opp, sa Tysklandsproffen.

Storskytteren gikk i bakken tidlig i kampen mot Sverige. Han prøvde seg litt mot slutten av den første omgangen, men satt på benken i hele den andre.

– Man prøver å gjøre sitt beste for å bli klar, men så kommer det ting som det her. Jeg er lei meg nå og synes synd på meg selv, innrømmet Rød.

Han klarte ikke å stå på foten og måtte ha hjelp av krykker for å gå.

Da han våket mandag morgen kjente han at smertene fortsatt var sterke. Da skjønte han at noe var galt.

Ekspert: – En svekkelse

Det er en stressfraktur i en knokkel som skaper problemene. Det er et tynt brudd, men veldig smertefullt.

Ifølge lege Torgalsen vil Rød være ute av spill i tre-fire uker.

Da det fortsatt ikke var klart hva som ville skje med Røds videre EM-skjebne, sa lagkameratene og treneren dette:

– Det er selvfølgelig veldig synd, det er ikke gøy å måtte bruke tid på sånt. Men vi kan ikke bruke energi på det vi ikke får gjort noe med, sa Sander Sagosen.

– Jeg vet foreløpig ikke så mye, så jeg må vente og se, sa trener Christian Berge, som naturligvis håper på det beste. Om Rød er ute, er det Harald Reinkind og Eivind Tangen som er de to neste i køen.

Nå har han altså fått svaret, og det var akkurat det han ikke ønsket å få.

TV 2s håndballekspert Bent Svele kaller Røds skade en svekkelse av laget. Han peker på at også Berges førstevalg i den posisjonen, Kent Robin Tønnesen mistet mesterskapet på grunn av skade.

– Reinkind har vært variabel. Tangen spilte jo nesten ingenting de tre første kampene. Defensivt tror jeg de klarer å fylle hullet, jeg er mer spent på det offensive, sier Svele.

Mange skader

Etter kampen mot Sverige søndag snakket Rød om de mange smellene han har fått i det siste.

Han var skadet i oppkjøringen til EM.

Mot Ungarn fredag skadet han fingrene.

Mot Sverige var det altså i foten smellen kom.

– Det er jo ikke noe jeg har lyst til at skal skje hele tiden. Jeg har også et ansvar overfor klubben. Jeg tror ikke de er så glade i Flensburg for at jeg skader meg hele tiden, sier Rød.

– Er det noe du kjenner på?

– Jeg kjenner veldig på det, og jeg synes det er tøft.

