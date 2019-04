Golflegenden Tiger Woods vant US Masters og tok sin første majorseier siden 2008

Ryggproblemer har truet med å sette en stopper for Tiger Woods' golfkarriere. Søndag kunne han juble for seier i US Masters og sin første majortriumf siden 2008.

Her er et utvalg av opp- og nedturer i den amerikanske golflegendens karriere:

* August 1996: Blir proff etter en enestående tid som amatør. Kåret som årets debutant (Rookie of the Year) på PGA-touren.

* April 1997: Vinner som 21-åring US Masters og sin første av 15 majortitler. Han er den yngste som har vunnet turneringen. To måneder senere inntar han for første gang posisjonen som verdensener.

* Juni 2000: Vinner US Open på Pebble Beach-banen med et rekordstort forsprang på 15 slag. Triumferer også i British Open og PGA-mesterskapet. Han blir dermed den femte spilleren i golfhistorien som har vunnet alle fire majors.

* April 2001: Vinner US Masters for annen gang og fullfører «Tiger Slam» som den første til at være regjerende mester i alle fire majorturneringer samtidig.

* April 2002: Forsvarer med suksess US Masters-tittelen. I juni vinner han for annen gang US Open.

* September 2004: Vijay Singh vipper Woods ned fra førsteplassen på verdensrankingen. Det skjedde etter at Woods hadde toppet lista 264 uker i strekk.

* April 2005: Vinner US Masters og senere også British Open. Dermed slutter han seg til Jack Nicklaus som de eneste til å vinne alle fire majorturneringer minst to ganger.

* Mai 2006: Woods far, Earl, dør i en alder av 74 år. Måneden etter vinner Woods British Open.

* Juni 2008: To måneder etter en kneoperasjon vinner han US Open. Knetrøbbel gjør at han trekker seg fra resten av sesongen.

* Februar 2009: Gjør comeback. Ni måneder senere kommer det fram at han har hatt flere utroskapsaffærer, og det resulterer i en skilsmisse fra svenskfødte Elin Nordegren. Woods tar en pause på ubestemt tid for å få styr på livet sitt.

* April 2010: Vender tilbake til golfsirkuset i US Masters-turneringen. Der ender han på fjerdeplass.

* Mars 2014: Blir skadd i en turnering og gjennomgår en ryggoperasjon.

* Fra 2015 til januar 2018: Blir operert ytterligere tre gange for å få bukt med ryggsmertene som flere ganger tvinger ham til å trekke seg fra turneringer og ta lange avbrekk.

* Mai 2017: Blir i Florida arrestert etter mistanke om å ha kjørt bil i påvirket tilstand.

* Januar 2018: Gjør comeback på PGA-touren med en 23.-plass i sin første turnering. Legene har klart å fjerne ryggsmertene, og Woods beskriver seg selv som «et vandrende mirakel».

* September 2018: Får en plass på USAs lag til Ryder Cup. Følger opp med seier i PGA-tourmesterskapet i Atlanta. Det er hans første triumf på over fem år.

* April 2019: Står igjen som vinner av US Masters. Det er hans første majortriumf på nesten 11 år.