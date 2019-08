Eman Markovic skrev langtidskontrakt: - Valget var enkelt da Start kom på banen

Som Fædrelandsvennen meldte signerte lyngdølen Eman Markovic for Start onsdag. Markovic er enig med Start om en avtale som strekker seg over fire og et halvt år.

– Jeg har alltid drømt om å spille for Start. Jeg har alltid hatt lyst til det, og valget var enkelt da Start kom på banen, sier 20-åringen til Fædrelandsvennen.

Det siste året har han spilt i Zrinjski Mostar i hans andre hjemland Bosnia. Før det var han i Molde , der han aldri fikk debuten for klubbens a-lag.

Han sier at han hadde flere valgmuligheter, både i Norge og ute, men at valget var enkelt da Start kom på banen for noen uker siden. Han trente blant annet med Viking tidligere i sommer.

– Jeg tror dette er en god plass for meg nå. Jeg vet mye om klubben, og har troen på det som skjer her. Brødrene mine (Omar og Adi) har spilt her, sier Markovic.

Pål Wollebæk Jørgensen

Spilletid viktigst

– Hva var viktigst for deg da du tok valget?

– Spilletid, svarer Markovic kjapt.

– Jeg tror Start har en god plan for meg her, sier 20-åringen, som kan bli klar til kampen mot Sandefjord fredag.

Der spiller trolig Tobias Christensen sin siste kamp for Start før han forlater klubben til fordel for Molde. Start håper å dekke hullet etter 19-åringen med Markovic og Kevin Kabran, som er tilbake etter lån i svenske Elsfsborg.

Spørsmålet er om Markovic er spilleklar allerede mot Sandefjord fredag.

Start har ikke mottatt spillerlisensen enda, men regner med det går i orden de nærmeste dagene. Dessuten har han ikke spilt kamp siden slutten av mai - da Norge spilte U20-VM. Torsdag har han sin første trening med nye lagkamerater.

Markovic, som er midtbanespiller, har vært sentral på Norges u-landslag i en årrekke og har 46 landskamper med flagget på brystet.

– Jeg spilte min siste kamp i U20 VM i mai, men har holdt meg i god form hjemme i Lyngdal, forklarer den offensive midtbanespilleren.

– Vi trenger ikke haste oss veldig med Eman. Nå er det først trening i morgen, så får vi ta det derfra, sier Start-trener Joey Hardarson, som kaller signeringe «kjempespennende»

– Han spilte i alle kamper for Norge i U20-VM og er utvilsomt et stort talent. Dette er en fantastisk flott signering for klubben, sier han.

NTB Scanpix

Tredje sørlending

– Eman er en spiller vi har fulgt lenge, og han er en av de mest spennende offensive spillerne vi har i Norge. Han har vært fast på aldersbestemte landslag siden han var 15 år, og han var senest på banen i alle Norges kamper i U20 VM. Det at han nå velger å skrive under en langtidsavtale med Start er noe vi er veldig glade for, sier Tor-Kristian Karlsen, sportslig leder i Start, til klubbens hjemmeside.

Markovic er den tredje sørlendingen som signerer for Start på kort tid. Martin Ramsland fra Marnardal er allerede kommet fra Sogndal, mens Eirik Schulze fra Mandal kommer etter sesongen.

– Vi ønsker de beste og mest talentfulle spillerne fra Sørlandet på Start. En fellesnevner for dem vi har hentet nå er at de har veldig lyst til å spille for Start, og det er vi stolte av, sier Christopher Langeland.

– Hvor mye koster Eman Markovic Start?

– Den bosniske klubben skal nok ha noen midler i utdanningskompensasjon, men i utgangspunktet er det en gratis overgang, svarer Langeland.