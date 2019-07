– Du skjønner, jeg mangler det genet som heter frykt, men i går synes jeg ordtaket «too old for this shit» var ganske passende, sier Frode Sundsdal mens han ler.

Lørdag deltok båtrace-føreren fra Tvedestrand i EM for båtsportklassen Formel 2 i Litauen. I første finaleheat gikk det galt.

– Jeg startet som nummer ti i heatet og hadde en bra start, forteller Sundsdal.

– I andre sving kom det en finsk deltaker som ikke så meg. Da var det ikke plass til meg og jeg ble slengt bakover i en salto, fortsetter han.

Sundsdal hadde nådd toppfarten på over 180 km/t da hendelsen skjedde.

Skjermdump

Store materielle skader

Båten til Sundsdal har fått store materielle skader og han forventer at teamet har mye jobb foran seg de neste to ukene.

Dataregistreringen i båten målte tyngdekraft på 25G under smellet.

Frode Sundsdal husker ikke mye av hendelsen, men har fått det gjenfortalt og sett videoen. Han forteller til Fædrelandsvennen at det var en voldsom opplevelse.

– Vi kjører over 100 knop med en halv meter avstand mellom båtene. Av og til går det galt, sier Sundsdal.

Se video av ulykken (gjengitt etter tillatelse fra Frode Sundsdal):

– Ikke den oppladningen jeg hadde tenkt

Etter to medisinske kontroller konstaterte legene at Sundsdal ikke hadde noen brudd.

Han har fått en hjernerystelse og blir nødt til å ta det rolig fremover.

Kenneth Hartman Dahl

– Dette er ikke bra, om kun 14 dager arrangerer jeg VM-runde på hjemmebane i Tønsberg, og skal både være arrangør og deltaker. Dette var ikke den oppladningen jeg hadde tenkt, sier Sundsdal.

For et år siden kræsjet båtrace-føreren under samme løp i Tønsberg, og ønsket derfor å gjøre et godt løp i år.

Sundsdal sier han vil gjøre det beste ut av det og er positiv til at de skal bli klare til løpet.