Forsvarsspiller ferdig i Molde: – Det var et felles ønske

MOLDE: Fredag ettermiddag bekreftet MFK at svenske Christopher Telo er ferdig i klubben.

Venstrebacken ble hentet fra moderklubben Norrköping sommeren 2017, men har slitt med skader under hele Molde-oppholdet.

Like etter at han kom til klubben, pådro han seg en strekkskade, og fikk dermed bare en kamp fra start den sesongen.

Backen var også skadeplaget i fjor, hvor han slet både med kneet og magen. Han var tilbake i starten av årets sesong, men klarte aldri å spille seg inn hos Erling Moe.

Bortekampen mot Lillestrøm i april var hans første kamp på nesten ett år.

Etter det fikk han kun en cupkamp for klubben. Den kom i stortapet for AaFK i juni.

– Ble ikke som vi ønsket

Nå har partene altså bestemt seg for å skille lag. Det var en felles avgjørelse, forteller Molde-trener Erling Moe til Romsdals Budstikke fredag ettermiddag.

– Oppholdet til Telo har ikke blitt sånn som verken vi eller han ønska oss. Da synes vi at det var best at vi skilte veier nå. Han har dessverre vært mye plaga av skader og har jobba seg tilbake, men har ikke fått den nødvendige tilliten hos oss trenerne. Det var et felles ønske, sier Moe om backen.

Han forteller at prosessen var ryddig, og at det var noe de hadde snakket om ei stund.

– Vi hadde oss en voksen og god prat også ble vi enige om at dette var det beste. Vi har pratet om det ei stund, men det handlet også om at tidspunktet måtte være riktig.

Telo er ikke den første backen som forlater MFK i sommer. Fra før har Christoffer Remmer dratt til belgisk fotball. Det betyr at det nå er tynn dekning på begge sidene i forsvarsrekka.

Moe vil verken bekrefte eller avkrefte om det kommer inn friskt blod i sommer.

– Det får vi se på framover. Vi jobber med spillerlogistikk stort sett hele tida, så får vi se hva det blir til, sier han.

Telo fikk fem kamper i den blåhvite Molde-drakta i eliteserien.

Christopher Telo har foreløpig ikke besvart Rbnetts henvendelser.