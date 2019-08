Kvinne dømmer supercupfinalen – blir historisk

Det skriver UEFA på sine nettsider fredag.

Liverpool og Chelsea vant henholdsvis mesterligaen og Europaligaen forrige sesong, og møtes i supercupfinalen i Istanbul 14. august. Der er Frappart hoveddommer, mens Manuela Nicolosi og Michelle O'Neal er med som assistenter.

Frappart blir den første kvinnelige dommeren i en storkamp for herrer i regi av UEFA. Hun er riktignok ikke den første kvinnen som dømmer en herrekamp for UEFA. Nicole Petignat dømte tre kvalifiseringskamper i UEFA-cupen mellom 2004 og 2009.

35 år gamle Frappart er vant med stort ansvar. I sommer dømte hun VM-finalen mellom USA og Nederland i Lyon.

– Jeg har sagt mange ganger tidligere at potensialet for kvinnefotball ikke har noen grenser. Jeg er glad for at Stephanie Frappart er blitt valgt som dommer i årets supercupfinale sammen med assistentdommerne Manuela Nicolosi og Michelle O'Neal, sier UEFA-president Aleksander Ceferin.