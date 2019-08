ODD - BODØ/GLIMT 3–1:

Mot alle odds kjemper Bodø/Glimt om gullet denne sesongen.

Etter fredagens nøkkelkamp mot topplaget Odd i Skien er to tredjedeler av sesongen unnagjort og fremdeles er sensasjonslaget med i kampen om å bli tidenes første seriemester fra Nord-Norge.

Toppkampen ble det derimot ikke utkjempet i klubbens sedvanlige, gule drakter. Supportergruppen «Den Gule Horde» er nødt til å holde med et lag i grønne drakter fredag kveld.

– Større satsing

102 år gamle Bodø/Glimt, som hele veien har vært kjent for sine gule draktfarger.

Grunnen: Å rette fokus på FNs bærekraftsmål.

Derfor er også organisasjonens logo på fredagens Bodø/Glimt-drakt.

– Synligheten på drakta er bare en del av en større satsing klubben gjør, forteller daglig leder Frode Thomassen i en pressemelding.

Lokalavisen Avisa Nordland skriver at programmet har fått navnet Action Now.

– Action Now-programmet til Bodø/Glimt har tre målsettinger. Vi vil øke kunnskapen i befolkningen om FNs bærekraftsmål, vi vil bidra til å bygge sterke og solide samfunn for framtiden og vi har lyst til å inspirere til handling, sier Jannike Ramsvik, leder marked og kommunikasjon i Bodø/Glimt til Avisa Nordland.

Odd med i gullkampen

Odd fikk en drømmestart på toppoppgjøret da Fredrik Nordkvelle sendte skienslaget i føringen allerede etter elleve minutter. Kun ti minutter senere doblet Espen Ruud ledelsen.

Ulrik Saltnes reduserte til 1–2 for Bodø/Glimt like etter pause, men Nordkvelle forsatte å herje. Etter å ha dratt av Vegard Bergan og iskaldt satt inn 3–1 ni minutter før slutt, var kampen over.

– Det var en bra match av laget. Dette var en viktig seier, nå er vi med for fult, sier Nordkvelle til Eurosport.

– Jeg tar av meg hatten for Glimt. Jeg skjønner at de er på tabelltopp, men forsvarsspillet, Nordkvelle og det vi gjorde den første halvtimen holdt til tre poeng i dag, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, som bøyde seg i støvet for «Ben Jonson-rykket» til Nordkvelle forut for 3-1.

Dermed kan Molde overta serieledelsen om de slår Mjøndalen søndag.

– Jeg er ikke fornøyd med innstillingen vi gikk inn i kampen med, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Seieren åpnet også opp for gulldrømmen til Odd, mens de også sørget for å komme seks poeng over Rosenborg på tabellen. RBK kan derimot tette luken litt med seier over Vålerenga søndag.