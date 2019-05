Tidligere United-stjerne tar Solskjær i forsvar: – Perfekt match

Van Persies scoringer bidro sterkt til Manchester Uniteds så langt siste ligamesterskap i 2012/13-sesongen.

Nå er nederlenderen opptatt av at Ole Gunnar Solskjær må få tid i sjefsstolen på Old Trafford, til tross for den svake sesongavslutningen.

Van Persie mener nordmannen er rett mann for den krevende managerjobben.

– Jeg tror det er perfekt match. Det handler bare om at de har vært inne i en tung periode, sier van Persie til BBC.

– Tidligere var det normalt at en manager fikk tid. Nå til dags er du ute etter å ha tapt seks kamper. Er det løsningen? spør han videre.

Joan Monfort / AP Photo / NTB scanpix

Fra klubben

Van Persie mener Solskjærs bakgrunn gir ekstra grunn til å vise tålmodighet med kristiansunderen.

– Gi folk tid, særlig når det er en gutt fra klubben, sier nederlenderen.

Solskjær fikk en drømmestart på tiden som United-manager. Deretter falt poengfangsten dramatisk. Nå står han foran en stor oppryddingsjobb.

– Det er litt morsomt at alle var så positive da han startet opp, laget vant og de klarte mirakelet i mesterligaen mot PSG. Alle ropte «gi den mannen en permanent avtale». Da avtalen var på plass, forsvant litt av flaksen, og deretter har de tapt flere kamper enn de ønsker, sier van Persie.

Må bruke tid

Han tror ikke United-problemene er løst ved å bruke store penger på nye spillere i sommerens overgangsvindu. I stedet tror nederlenderen det er viktig å vise tålmodighet med alle på Old Trafford.

– Tidligere fikk man alltid tid, du kunne gjøre feil, og du kunne lære. Nå får jeg følelsen av at det er lite tid å få. Ideelt sett bør du få tid både som spiller og manager, sier han.

Van Persie spilte for United fra 2012 til 2015. Til Old Trafford kom han fra Arsenal, der han spilte åtte sesonger fra 2004 til 2012.