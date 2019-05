Botheim fortsetter på topp – Horneland gir ny mann sjansen

ÅRÅSEN: Det kom som en overraskelse på mange da Rosenborg offentliggjorde kamptroppen lørdag formiddag.

Der manglet Nicklas Bendtners navn blant de 18 som dro fra Trondheim til Lillestrøm, uten at den danske stjernen er skadet.

I stedet fikk han en høyst uventet frihelg, spesielt med tanke på at Rosenborg mangler flere spillere med skade lørdag. Men Horneland har vist at han ikke har spesielt stor tillit til Bendtner som spydspiss, og i hjemmeseieren over Sarpsborg sist ble dansken sittende på benken gjennom hele kampen.

Nå er han altså ikke med i det hele tatt, og dermed sto spissplassen mellom to spillere: Alexander Søderlund og Erik Botheim.

Og det er enda en liten overraskelse at Botheim nok en gang foretrekkes fra start, i det som blir nok en nøkkelkamp for den ferske Rosenborg-treneren.

For etter én seier, to uavgjorte og tre tap i sesonginnledningen, ligger Rosenborg nest sist på tabellen etter at 20 prosent av serien er spilt. Det gjør at en av tittelfavorittene er i desperat behov for poeng på Åråsen. Det er også hjemmelaget, som har to poeng mer enn RBK.

I forsvar er det ingen overraskelser i Hornelands uttak, men Djordje Denic får muligheten på Rosenborg-midtbanen i Anders Konradsens skadefravær.

Denic var ikke i kamptroppen mot Sarpsborg sist, og har kun ett innhopp i eliteserien denne sesongen. Da spilte han 17 minutter i bortetapet mot Stabæk.

Pål André Helland blir å finne på benken fra start, noe som gjør at Birger Meling nok en gang tar oppstilling på venstrekanten.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Gustav Valsvik – Mike Jensen, Marius Lundemo, Djordje Denic – Yann-Erik de Lanlay, Erik Botheim, Birger Meling

Benken: Arild Østbø, Sondre Skogen, Mikael Tørset Johnsen, Emil Konradsen Ceide, Samuel Adegbenro, Alexander Søderlund, Pål André Helland.