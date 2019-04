Toppidrettsgymnas mener de har funnet løsningen: – Ikke vær redd for å parkere unge spillere

Viggo Strømme, tidligere toppspiller i Start, Vålerenga og Lyn, sier at han har sett noen slike.

Det var så mange kamper og treninger i uken, at det nesten ikke ble tid igjen til restitusjon.

51-åringen fra Kristiansand er sportssjef for fotball på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Han har lest Aftenpostens saker om rovdriften på unge spillere, spesielt i håndball.

I likhet med Øyvind Eide (37) som er sportsdirektør for hele NTG-systemet, vet han at fotballen også har utfordringer når det gjelder de unges totalbelastning.

– Det er helt avgjørende at vi klarer å løse disse problemene i skjæringspunktet mellom klubber, skole og landslag, mener sportssjefen.

Hentet kunnskap i utlandet

Ved å dra til utenlandske klubber som Valencia, Dinamo Zagreb, River Plate og Boca Juniors, har NTG fått innsikt i måter å legge opp løpet rundt en spiller på, som ikke er så vanlig her i landet.

– Vi har tatt med oss flere ting. Klubbene tok spesielt hensyn til de unge i vekstperioden, eller vekstspurten, som vi kaller den. Da kunne spillerne bli parkert fra kamp i et par måneder. Malen var én full kamp i uken, tilsammen 30 kamper i året. De unge måtte jo ha hvile og en oppkjøringsperiode. Vi skal ikke vær redd for å parkere unge fotballspillere i norsk fotball heller.

Strømme forteller at klubbene hadde full kontroll på hver enkelt spiller hele tiden, og ikke minst riktig dosering av treningsmengde etter alder. Treningen var aldersrelatert.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kollega Eide utdyper:

– Det ble tatt hensyn til biologisk alder. Hvor gammel er egentlig utøveren? Hvis du går til lege, kan du få sjekket din metabolske alder, som kanskje sier at du er mye yngre enn det fødselsattesten forteller. Som fotballspiller kan du være 15 år, men din utviklingsalder er 13. Det gjelder både mentalt og fysisk. Eller du kan være 14, men egentlig i utvikling som en 16-åring.

Han legger til at når spillerne plutselig skyter i været, kan det hende at de må trene helt annerledes enn de gjorde før puberteten. Midt i en slik fase må totalbelastningen ned.

Fakta: Norges Toppidrettsgymnas Er en stiftelse som har fem videregående og seks ungdomsskoler over hele landet. De videregående ligger i Bærum, på Geilo, Kongsvinger, Lillehammer og i Tromsø. Hver dag er det 1000 ungdommer i trening på skolene. I Bærum er det 80 spillere fra 16 til 19 år bare i fotballavdelingen. I snitt er 20 av dem landslagsaktuelle.

– Olympiatoppen kan være modell

Eide husker godt årene da han var elitetrener for Stabæks kvinnelag i fotball. Der spilte blant andre Caroline Graham Hansen og søstrene Ada og Andrine Hegerberg før de ble fotballproffer.

– De beste spiller ofte på flere klubblag, sonelag, kretslag og landslag. Graham Hansen var en slik spiller, sier han om 24-åringen som har spilt i Tyskland de siste årene, men nå er aktuell for spanske Barcelona.

Han forteller at Marit Breivik ved Olympiatoppen engasjerte seg den gangen og fikk flere trenere med på et møte. Der ble det avklart hvem som skulle ha hovedansvaret for den lovende Stabæk-spilleren.

– Olympiatoppen er meget god på dette med å avklare rollene. Jeg mener at vi på toppidrettsskolene må jobbe på den samme måten, for ikke å overbelaste ungdommene. Noen må sette ned foten og tidlig legge en plan. Det må vi voksne gjøre, sier Eide.