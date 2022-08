Guardiola om Haalands spesielle gjensyn: – Jeg tror Erling er glad

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) får en nærmest umiddelbar retur til gamleklubben Borussia Dortmund når lagene møtes i Champions League.

HAR GRUNN TIL Å SMILE: Det sier Pep Guardiola om Erling Braut Haaland som her prater med Barcelonas Robert Lewandowski på Camp Nou onsdag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg har ikke snakket med ham, men jeg tror han er glad, sier Guardiola med et smil til VG og andre medier i Manchester foran lørdagens Premier League-oppgjør mot Crystal Palace.

Dagen etter at City trakk spanske Sevilla, Haalands tidligere arbeidsgiver Dortmund og danske FC København i Champions Leagues gruppe G, møtte 51-åringen pressen på klubbens treningsanlegg.

Den regjerende Premier League-mesteren reiste fra en veldedighetskamp i Barcelona til England torsdag morgen før de gjennomførte en økt i Manchester på ettermiddagen. Guardiola var selv ikke hjemme før etter at Champions League-trekningen var unnagjort.

– Vi har ikke mye tid til å bli kjent med Borussia Dortmund på et dypere nivå, men forhåpentligvis går vi videre, sier han etter å ha fått sovet noen timer i sentrumsleiligheten i Manchester.

LES OGSÅ: Haaland hyllet av Barca-publikumet da norske Bobb debuterte for City

DEN SISTE KAMPEN: Haaland avsluttet oppholdet i Dortmund med kampen mot 14. mai.

LES OGSÅ: Guardiola forklarer Haaland-forvandling

Haaland ble en publikumsfavoritt i Dortmund umiddelbart etter debuten i januar 2020. Tre scoringer på 20 minutter mot Augsburg var de første av totalt 86 nettkjenninger på 89 opptredener i gult og sort.

– Vi kommer til å se tidligere spillere som Erling Haaland, Ilkay Gündogan og Thomas Delaney (Sevilla) i denne gruppen, og det gleder vi oss til, uttalte Dortmund-trener Edin Terzic til tyske medier etter trekningen samtidig som han utropte Manchester City til Champions Leagues tittelfavoritt.

For supporterne i Tyskland gjorde ryktene om nordmannens overgang vondt i tiden frem til Manchester City offentliggjorde i mai at de hadde signert ham. Mens noen var sinte, ønsket andre ham alt godt - men advarte ham mot å dra til rivalen Bayern München.

Nå blir det et gjensyn for begge parter allerede i høst. Alle de seks kampene i gruppespillet vil bli unnagjort før VM i Qatar som starter i november. Før den tid skal Haaland og lagkameratene i City møte Crystal Palace hjemme på Etihad Stadium. Avspark er lørdag klokken 16.00.

– De har vist hvor gode de er med Patrick Vieira som manager. De har kvalitet til å skape noe offensivt ut av ingenting. De forsvarer seg bra, er gode på dødballer og overganger. De har noen våpen. Forhåpentligvis kan vi bryte dem ned og vinne kampen.

– Crystal Palace er det eneste laget som hindret Manchester City fra å score sist sesong. Hva lyktes de med som ingen andre klarte?

– Men vi vant Premier League. Vi spiller ikke for Crystal Palace, vi spiller for å vinne Premier League. At de tok fem poeng fra oss, er fordi de er gode, sier Guardiola, som fremsto i «kampmodus» under pressekonferansen.

Etter at portugisiske Bernardo Silva (28) har blitt knyttet til både Paris Saint-Germain og Barcelona den siste tiden, slo Guardiola fast at midtbanespilleren blir værende i England.

– Han blir her, sier 51-åringen.

LES OGSÅ: Barca-sjefen fyrte opp under rykter: – Hvem liker ikke Silva og Haaland?