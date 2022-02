Klæbo krever flytting: Nekter å reise til Russland

Johannes Høsflot Klæbo ber FIS ta en beslutning om å flytte verdenscupavslutningen så snart som mulig.

Johannes Høsflot Klæbo er tydelig på at han verken kommer til å reise til Russland for å gå langrennsavslutning, samtidig som han kritiserer FIS for å somle med å ta en beslutning.

For mindre enn 40 minutter siden