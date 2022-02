Øvrebøs drømmegraf fra OL: – Eventyrlige tall

Toppidrettssjef Tore Øvrebø avsluttet OL med gull og bronse og 37 medaljer totalt. Den hjemmelagde grafen har mange høye topper.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø holder et oppsummerende pressetreff under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Søndag møtte han pressen på pressesenteret like ved podiet Therese Johaug satt kun få minutter tidligere. Johaug tok gullet på tremila, og alpinlaget fikk bronse i lagkonkurransen tidligere på dagen. Gullrekorden med 16 seirer var et faktum.

Øvrebø, som er fra Stavanger, kunne stolt vise fram hvordan alle medaljene til Norge har kommet i Kina, med presseattaché Halvor Leas hjemmesnekrede graf.

– I mangel av overhead blir det papir. Der har du Norges medaljesyklus, sa Øvrebø.

Medaljene har kommet jevnt og trutt i mesterskapet med to dager den siste uken hvor det har kommet fem begge dager. Det var tirsdag og fredag. I Pyeongchang-lekene for fire år siden var det én dag med seks medaljer. I 2018 ble medaljerekorden satt med 39, to flere enn i Kina.

– Det er eventyrlige tall, slo han fast.

Valentines day

Det var kun én dag i løpet av lekene at Norge ikke tok medalje: mandag 14. februar. Det hadde toppidrettssjefen en naturlig forklaring på.

– Valentines Day. Da satte alle på telefonen og skulle sende blomster hjem og klarte ikke å holde fokus, fleipet Øvrebø.

– Det var noen øvelser som ble flyttet òg, la han riktignok til.

Det var kun én medaljeøvelse for Norge den dagen: laghopp. Da ble det 4.-plass for Lindvik og co. med kun 0,8 poeng opp til Tyskland på bronseplass.

– Aldri opplevd før

Toppidrettssjef Tore Øvrebø fotografert på langrennsstadion under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I sin oppsummering gledet han seg også over spredningen av de norske medaljene.

– Alle idrettene som har vært med fra Norge, har tatt medalje. Det har vi aldri opplevd før. Det sier noe om bredden i satsingen at flere klarer å prestere på et olympisk nivå, sa han.

Øvrebø ble toppidrettssjef i september 2013 da han etterfulgte Jarle Aambø. Han har siden det ledet den norske troppen i fem OL. Han debuterte i Sotsji 2014. Siden har troppene hans sikret 102 medaljer i vinter-OL.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø jubler sammen med Norges OL-dronning i skiskyting Marte Olsbu Røiseland.

