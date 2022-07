Sjögren om egen Norge-framtid: – Vanskelig å svare på

Martin Sjögren fikk umiddelbart spørsmål om han er rett mann for Norges fotballkvinner etter EM-exiten. Han lar valget være opp til NFF.

Martin Sjögrens posisjon som norsk landslagssjef er usikker etter nok en EM-fiasko.

NTB

Svensken har ledet Norge i to EM-sluttspill, og begge ganger endte det med farvel etter gruppespillet. I 2017 ble det verken scoringer eller poeng, mens 0-8-tapet for England vil være det man husker fra årets mesterskap.

Sjögren svarte slik da han ble spurt om han vurderer egen framtid etter fredagens 0-1-smell for Østerrike:

– Det er ikke min beslutning å ta. Det er klart jeg vet hvilken verden vi fotballtrenere lever i, men akkurat nå er det vanskelig å svare på. Vi får se, sa han til TV 2.

Norge måtte slå østerrikerne for å ta seg til kvartfinale. Kampen skulle vise seg å bli nok en snubletråd.

Fotballpresident Lise Klaveness var i fjor med på å forlenge Sjögrens kontrakt til etter neste års VM. Hun måtte svare på hvordan Norges Fotballforbund forholder seg til Sjögrens framtid.

– Det går ikke an å si noe om det nå. Vi er veldig lei oss over at vi ryker ut. Vi har lagt mye tid og krefter i et godt lag som ikke får vist seg fram. Vi kommer oss ikke opp på nivået vi vet de har inne. Det er vi veldig lei oss for, sa Klaveness til TV 2.