– Jeg kjenner ikke så mye av nesen min og har et par kutt i munnen

Det gikk hardt for seg da Stavanger Oilers tapte 2–3 for Sparta i den andre semifinalekampen i sluttspillet. En av de det gikk hardest utover var Ludvig Hoff.

Ludvig Hoff måtte ta telling etter en stygg takling i første periode, men kom seg på skøytene igjen.

Christoffer Hjalmarsson

Sparta - Oilers: 2–3

SARPSBORG: - Jeg kjenner ikke så mye av nesen min og har et par kutt i munnen, men det går greit, sier Ludvig Hoff etter kampen mot Sparta.

Det var drøyt halvveis ut i første periode at Oilers-spilleren ble utsatt for en stygg takling av Spartas Maksmis Ponomarenko. Nede ved rundvantet kom han inn med stor kraft og traff Hoff i hoderegionen. Oilers-spilleren ble liggende, men kom seg på bena og klarte å fullføre kampen.

– Det er sikkert noen som skal se på den i etterkant og det er jo ikke jobben min, men pucken var ikke i nærheten og han traff meg rett i hodet... sier Hoff avventende.

Totalt endte bataljen med 79 utvisningsminutter for Oilers og 54 for Sparta. Bakt inn i disse tallene er også fem matchstraffer. Allikevel vil ikke Hoff si at det var en stygg kamp.

– Nei, jeg synes ikke det er spesielt stygt. Vi visste jo at de skulle komme ut hardere enn hva de gjorde i DNB og da smeller det. Så det er jo bare frustrerende, oppsummerer Hoff som får støtte av trener Juha Kaunismäki.

– Jeg må se noe på video og vi må evaluere, men det er sluttspilltemperatur her, sier en skuffet Kaunismäki.

Etterlyser lederskap

Selve kampen var en dramatisk affære der Sparta tok ledelsen før Oilers snudde til sin fordel foran tredje periode. Der ble imidlertid bortelaget til tider kjørt i Sparta Amfi og baklengsmålene var etter hvert uungåelige. Litt samme kampbilde som i den første semifinalen, men denne gangen holdt ikke Oilers unna.

– Jeg synes de to første periode er veldig bra, en veldig god bortekamp, men så får vi ikke det tredje målet. I siste periode gjør vi som sist, gir momentument til Sparta. Vi er for passive igjen og så får de en utligning. Når vi da også får et undertall på fem minutter mot slutten slipper vi inn, så vi har mye å lære her. Det på hvordan vi skal gjennomføre 60 minutter, slår Kaunismäki fast.

Det var ofte store ansamlinger av spillere da Oilers og Sparta barket sammen.

– Hva er det som gjør at det blir et slikt kampbilde igjen?

– Det er små biter, men personlig føler jeg det går på erfaring. Når det er sluttspill må du være enda mer kynisk i valgene du gjør. Vi begynner å rote, kaster bort pucken og det er lite prat. Så det går også på lederskap og vi får en tøff lærepenge, sier Kaunsimäki.

Som kjent går det slag i slag i sluttspillet og dermed er det selvsagt ny kamp allerede til fredag. Da hjemme i DNB og der har Oilers store planer om å slå tilbake.

– Det er bare å være klare der! Først og fremst må vi prøve å score i powerplay, fortsetter å spille hardt og rydde opp litt bakover. Da skal vi klare oss greit, sier Hoff som tar med seg viktig lærdom fra kvelden.

– Den kjipe følelsen det er å tape. Den vil vi ikke kjenne på så da er det bare å kjøre på igjen til fredag, Hoff.

Trener Kaunsimäki har også en klar plan på hvordan Oilers skal slå tilbake med en seier så raskt som mulig.

– Det handler egentlig bare om å fullføre 60 minutter. Sist hadde vi årets beste periode i første der, så nå er det bare å sette sammen en hel kamp, maner finnen.