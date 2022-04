Nådeløs dom mot Haaland og lagkameratene: – Den absolutte maksstraffen

DORTMUND (VG) De tyske avisene er knallharde etter Borussia Dortmunds kjempesmell i storkampen mot RB Leipzig.

VAR SKUFFET: Erling Braut Haaland likte ikke å tape 1–4 for Leipzig på hjemmebane lørdag kveld.

Lørdag kveld forventet over 81.000 tilskuere at Borussia Dortmund-spillerne skulle gi dem festfotball i den første kampen med fulle tribuner siden coronaviruset ankom den tyske industribyen for over to år siden.

I stedet brukte gjestene fra Leipzig praktfulle Signal Iduna Park som sin egen lekegrind. Erling Braut Haaland gikk fra glitrende spill for det norske landslaget til å bli en passiv tilskuer da Konrad Laimer, Christopher Nkunku og Dani Olmo herjet foran øynene på fortvilte Dortmund-supportere.

På presseplassene satt VG med journalister fra Tysklands største aviser. De gir Haaland den verst mulige børskarakteren etter matchen med en 6-er i Bild.

– Det er den absolutte maksstraffen for en superstjerne som Haaland, skriver journalisten Jörg Weiler, som ventet i intervjusonen med VG etter kampen.

Der kom det kun én spiller fra Dortmund etter tapet. Det var midtstopper Manuel Akanji. Ingen av de andre stilte opp.

– Vi har spillet, kontrollen og noen fine sjanser, men så gir vi dem de tre første målene. Det er ikke bra av oss i det hele tatt, sier Akanji.

OPPGITT: Haaland og lagkameratene gikk rolig bort til «Den gule veggen» og takket dem for å ha møtt opp etter kampen. Manuel Akanji er mannen med kapteinsbindet rundt armen og nummer 16 på ryggen.

Hjemmepublikumet laget en herlig stemning de første 20 minuttene av kampen, men plutselig rotet Emre Can bort ballen og ga Leipzig muligheten til å ta ledelsen. Da knakk Dortmund etter hvert sammen - samtidig som gjestene fortsatte å kjøre over dem spesielt i overgangsspillet.

– Vi må definitivt snakke om en del ting. Vi slipper inn fire mål. Vi er mange nok defensivt, men vi støter ikke på ballfører. I stedet rygger vi bare mot eget mål. Vi slipper inn fire scoringer som alle kunne vært unngått, sier Dortmund-trener Marco Rose til VG på spørsmål om hvilke beskjeder han ga til laget i garderoben og hva han vil si de neste dagene.

– Etter hvert skal vi begynne å fokusere på den neste kampen, men de neste dagene blir tøffe for oss, erkjenner Rose.

– På 90 minutter fikk Leipzig synliggjort alle Dortmunds problemer. Forandringer tvinger seg frem som helt nødvendige, skriver Dirk Krampe i lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Laget er nå ni poeng bak serieleder Bayern München, som vant sin kamp borte mot Freiburg tidligere på dagen. Det gjenstår bare seks runder. Dermed er det knapt noen som tror at Dortmund fortsatt kan drømme om Bundesliga-tittelen. Gultrøyene er også eliminert fra den tyske cupen og spill i Europa.

– Etter det som skjedde i dag skal vi ikke snakke om Bundesliga-tittelen. Vi må heller analysere kampen - og fokusere på å ta poeng borte mot Stuttgart neste fredag, sier Rose til VG.

I forbindelse med kampen mot Leipzig ropte enkelte tilskuere på trenerens avgang, blant annet da Mats Hummels ble intervjuet på direktesendt TV.

– Først og fremst er alle gutta veldig skuffet, sier den tyske 45-åringen.

Hummels svarte på sin side med å si at 1–4 ikke reflekterte kampbildet, selv om midtstopperen erkjente at supporterne ikke ville være enig med ham i det.

– Jeg vet at folk hamrer løs på Twitter nå, men det er en realistisk vurdering fra min side av kampen. Samtidig må vi leve med at folk er kritiske nå, sier Hummels, ifølge Die Welt.

NEDFOR: Det ble ropt på Marco Roses avgang fra enkelte supportere under kampen mot Lepizg.

Haaland spilte sin første hele kamp for Dortmund etter at han ble satt ut av aksjon i nesten to måneder med en skade 22. januar. Bortsett fra en sjanse i første omgang som ble avvinket for offside, fikk jærbuen knapt noe å jobbe med av lagkameratene.

Leipzig lå disiplinert i en 5–3–2-formasjon defensivt og jaktet brudd hos Dortmund-mannskapet. Det lyktes trener Domenico Tedescos menn perfekt med.

– Det er ikke lett når du taper en kamp som dette, men vi har en ny match neste fredag som vi må vinne for å stå distansen ut sesongen. Vi er nødt til å få ut det beste nivået vårt i neste kamp, sier Dortmund-stopper Akanji.

Laget ligger fortsatt på 2. plass i Bundesliga. Haaland venter på sin første scoring siden han måtte ut med skade 22. januar. Totalt har nordmannen scoret vanvittige 80 mål på 83 kamper for Dortmund.