Sagosen etter håndballguttas forvandling: – Jeg fikk en forløsning

BRATISLAVA (VG) (Polen-Norge 31–42) Det gikk tungt og tregt gjennom hele gruppespillet. Men i den første kampen av hovedrunden tok både Sander Sagosen og kontringsspillet helt av. Aldri før har et lag scoret 42 mål i én og samme EM-kamp.

Plutselig er Norge nummer to på tabellen i hovedrunden – plassen som gir plass i EM-semifinalen neste uke. Forvandlingen var total. Sander Sagosen spilte til toppkarakteren 10 poeng i VG.

– Jeg vet at jeg har dette i meg. Jeg har følt meg fin, men jeg har ikke fått det ut. Det er det vakre og slitsomme med idrett. Det er ikke bare å gå på banen og prestere. Det handler om å gjenskape igjen, igjen og igjen. Jeg fikk en forløsning i dag, beskriver Sander Sagosen til VG. Til TV3 var han klar på at Polen ikke var «all verdens motstand».

– Jeg har ikke tvilt på Sander. Som trener har du noen valg. Jeg har en av verdens beste spillere i laget som har hatt litt utfordring med spillet sitt. Skal man da spille ham varm eller sette ham ut, sier Christian Berge som igjen har stått last og brast med Sagosen.

Norges midtpunkt har åpnet EM med minus i selvtilliten.

– 1. omgangen hans her var så tett på perfekt som det er mulig å gjennomføre, sier Sebastian Barthold som selv satte 10 av 10 skudd i mål.

– Det er ekstremt enkelt å spille med ham når han spiller slik som i dag, beskriver Christian O’Sullivan som også hevet seg etter mye knot i EM-innledningen.

Norge scoret bare seks rene kontringsmål på tre kamper i Košice. Det snudde totalt ved ankomst Bratislava. Norge scoret seks rene kontringsmål på bare 19 minutter. Allerede ved pause ledet Norge 21–15.

– Gutta slapp håndbremsen helt og stakk på alt, sier Christian Berge til VG.

– Vi har ventet på denne ketchup-effekten. Sånn har det sett ut på trening, sier Berge til VG.

- Det har vært overraskende at vi ikke har fått tatt det ut i kamp, sier han.

– Hvorfor skjer det?

– Vi har var rimelig langt nede i kjelleren etter tapet for Russland. Det har vært en beinhard jobb for å komme seg opp igjen. Det har spillerne og alle i støtteapparatet har arbeidet hardt for å vende dette.

DOMINERTE: Sander Sagosen mot Polen.

Plutselig var Sander Sagosen helt forvandlet. Han satte fart fra start og scoret to mål i ankomstfasen – før Polen hadde fått etablert forsvaret – og fortsatte med et dundrende skudd i mål fra langt hold.

26-åringen la et voldsomt press på Polen. Langt mer enn polakkene var i stand til å håndtere. Da 1. omgang var hadde han scoret åtte mål og serverte fem målgivende.

FORLØSNING: Christian Berge fikk en forløsning han neppe

Sagosens tryllerier ble fulgt opp. Christian O’Sullivan kom seg opp fra formdalen og kantene Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen løp som gale. Mens resten av laget trykket etter.

Barthold scoret seks før pause mens Bjørnsen fulgte opp med fire. det svingte av Norge. Forsvarsspillet fungerte ikke like perfekt. Men Magnus Gullerud løftet seg flere hakk og Torbjørn Bergerud fikk opp fem redninger.

Det fortsatt med enda bedre forsvarsspill etter hvilen inntil Petter Øverby ble utvist for andre gang. Men da kom Kristian Sæverås i gang med redning.

Fakta VG-børsen Polen-Norge 31-42 (11-15) Hovedrunden, EM. Ondrej Nepeala Arena. Tilskuere: 1682. Dommere: Artur Brunner/Morad Salah, Sveits - 6 p. Toppscorer, Polen: Arkadiusz Moryto 10. Utvisninger: Polen 3 x 2 min. Norge 6 x 2 min. Torbjørn Bergerud 5 5 redninger/18 skudd Kristian Sæverås 5 5 redninger/23 skudd Vetle Eck Aga 4 0 mål/1 skudd Sander Sagosen BB 10 9 mål/10 skudd - 1 feil Sebastian Barthold 9 10 mål/10 skudd Sander Øverjordet 5 0 mål/2 skudd Petter Øverby 5 1 mål/1 skudd Erik Thorsteinsen Toft 6 3 mål/4 skudd Kent Robin Tønnesen 6 3 mål/4 skudd Kristian Bjørnsen 8 8 mål/9 skudd Magnus Gullerud 7 1 mål/2 skudd Christian O’Sullivan 6 2 mål/2 skudd Harald Reinkind 6 1 mål/2 skudd Thomas Solstad 5 1 mål/2 skudd Kevin Gulliksen 6 3 mål/4 skudd Alexander Blonz 4 0 mål/1 skudd - 1 feil Christian Berge (trener) 8 Les mer

Kristian Bjørnsen kunne kontre inn norsk 10-målsledelse og kampen var avgjort før 40 minutter var spilt. Polen hadde for lengst gitt opp allerede før det gikk klikk-klakk i kontring fra Sæverås til Bjørnsen og til slutt Barthold som kunne sette ballen i tomt bur.

Til slutt avsluttet Kevin Gulliksen med mål nummer 42. En flyverscoring fra høyrekanten - servert av Oppsal-kompis - Sander Øverjordet. Showet var komplett.

Fredag møter Norge hardt coronarammede Tyskland. Tyskerne tapte torsdag 29–23 for Spania mens Sverige slo Russland med samme sifre.

Dermed gikk alt - absolutt alt - Norges vei den første kvelden i den slovakiske hovedstaden.