Stor oversikt: Her er treningskampene i lokalfotballen

Det spilles mange artige lokaloppgjør i vinter.

Madla og Vidar møtes i januar. Her fra en treningskamp mellom dem i fjor sommer.

En ny og spennende lokalfotballsesong står på trappene, og klubbene er allerede godt i gang med forberedelsene til en ny sesong.

Det kan være vanskelig å få en oversikt over treningskampene, og i den anledning tenkte vi det kunne være greit å samle oppgjørene i seniorfotballen for kvinner og menn her.

Vi oppdaterer oversikten fortløpende, og gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Under er noen av kampene, men det mangler fortsatt mange. Meld gjerne inn ditt lags kamper på e-post til mats.haugland@aftenbladet.no.

Oversikt over treningskamper i lokalfotballen:

JANUAR:

Fredag 28. januar:

Midtbygdens - Suldal, Tau stadion kl. 18 (Herrer)

Bryne - Vard Haugesund, Randaberg Arena kl. 18 (Herrer)

Vidar - Madla, Logitrans-banen kl. 18 (Herrer)

FEBRUAR:

Torsdag 3. februar:

Staal Jørpeland - Sandnes Ulf, Jørpeland stadion kl. 18.30 (Herrer)

Fredag 4. februar:

Vidar - Brodd, Lassa kl. 18 (Herrer)

Lørdag 5. februar:

Viking - Bryne, SR Bank Arena kl. 14 (Herrer)

Klepp - Austrått G15, Klepp stadion kl. 15 (Kvinner)

Onsdag 9. februar:

Staal Jørpeland – Hinna, Jørpeland stadion kl. 19 (Kvinner)

Torsdag 10. februar:

Sunde - Voll, Kaph Kvernabeu Arena kl. 18.30 (Herrer)

Fredag 11. februar:

Midtbygdens - Tasta, Tau stadion, klokkeslett ikke fastsatt (Herrer)

Sola - Brodd, kunstgress Sola stadion kl. 18.30 (Herrer)

Lørdag 12. februar:

Vard Haugesund - Staal Jørpeland, spilles i Haugesund kl. 13.30 (Herrer)

Klepp - Avaldsnes, Klepp stadion kl. 14 (Kvinner)

Viking - Bryne, SR-Bank Arena (Kvinner)

Vidar - Egersund, Lassa (Herrer)

Torsdag 17. februar:

Staal Jørpeland - Egersund, Jørpeland stadion kl. 18 (Herrer)

Varhaug - Viking 2, Varhaug kunstgress kl. 18

Lørdag 19. februar:

Brodd - Frøyland, Midjord kl. 13 (Herrer)

Klepp - Egersund G16, Klepp stadion kl. 14 (Kvinner)

Start - Bryne, Sparebanken Sør Arena kl. 16 (Herrer)

Mandag 21. februar:

Sandnes Ulf - Vard Haugesund, Øster Hus Arena kl. 19 (Herrer)

Tirsdag 22. februar:

Midtbygdens - Vaulen, sted og klokkeslett ikke fastsatt (Herrer)

Onsdag 23. februar:

Bryne - Egersund (Herrer)

Torsdag 24. februar:

Sunde - Tasta, Kaph Kvernabeu Arena kl. 18.30 (Herrer)

Fredag 25. februar:

Staal Jørpeland - Viking 2, Jørpeland stadion kl. 17.30 (Herrer)

Sandnes Ulf - Jerv, Øster Hus Arena kl. 18 (Herrer)

Lørdag 26. februar:

Brodd - Sandnes Ulf 2, Midjord kl. 14 (Herrer)

Bryne - Klepp, Rosseland kunstgress kl. 14 (Kvinner)

Viking - Amazon Grimstad, SR-Bank Arena (Kvinner)

Onsdag 30. mars:

Staal Jørpeland – Klepp 2, Jørpeland stadion kl. 19 (Kvinner)

MARS:

Torsdag 3. mars:

Sandnes Ulf - Sola, Øster Hus Arena kl. 18 (Herrer)

Fredag 4. mars:

Midtbygdens - Staal Jørpeland 2, sted og klokkeslett ikke fastsatt (Herrer)

Bryne - Øygarden, spilles i Randaberg Arena (Herrer)

Lørdag 5. mars:

Egersund - Fløy, kampen spilles i Farsund (Herrer)

Søndag 6. mars:

Haugesund - Sandnes Ulf, Karmøy storhall kl. 16 (Herrer)

Torsdag 10. mars:

Buøy - Sunde, Hompen kl. 19 (Herrer)

Fredag 11. mars:

Egersund - Sola (Herrer)

Lørdag 12. mars:

Brodd - Varhaug, Midjord kl. 14 (Herrer)

Amazon Grimstad - Viking, Sparebanken Sør Arena (Kvinner)

Onsdag 16. mars:

Egersund - Staal Jørpeland, spilles i Egersund kl. 19 (Herrer)

Torsdag 17. mars:

Sunde - Vardeneset, Kaph Kvernabeu Arena kl. 18.30 (Herrer)

Fredag 18. mars:

Klepp - Midtbygdens, Klepp stadion, klokkeslett ikke fastsatt (Herrer)

Lørdag 19. mars:

Viking 2 - Brodd, Midjord kl. 13 (Herrer)

Onsdag 23. mars:

Sandnes Ulf - Egersund, Øster Hus Arena (Herrer)

Torsdag 24. mars:

Sunde - Midtbygdens, Kaph Kvernabeu Arena kl. 18.30 (Herrer)

Fredag 25. mars:

Brodd - Vardeneset, Midjord kl. 18 (Herrer)

Lørdag 26. mars:

Staal Jørpeland - Fløy, spilles i Lyngdal kl. 13.30

Bryne - Jerv (Herrer)

Søndag 27. mars:

Viking - FK Haugesund (Herrer)

Torsdag 31. mars:

Sunde - Vidar 2, Kaph Kvernabeu Arena kl. 18.30 (Herrer)

APRIL:

Lørdag 2. april:

Staal Jørpeland - Vidar, Jørpeland stadion kl. 13 (Herrer)

Egersund - Vard Haugesund (Herrer)