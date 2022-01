Djokovic i møte med aust­ralske myn­dig­heter

Like før klokken 23 norsk tid ble Novak Djokovic (34) tilbake i varetekt og i møte med australsk grensepoliti. Høringen som skulle foregå i natt norsk tid er utsatt til søndag.

VERDENSENER: Novak Djokovic trente i Melbourne torsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det skriver Reuters.

Da skal det avgjøres om han får spille Australian Open, som starter kommende mandag.

Dommer David O’Callaghan ser nå på saken. En høring skulle starte klokken 0015 norsk tid, men etter et kort møte ble det bestemt at den vil skje søndag i stedet.

Saken blir nå behandlet på et høyere nivå i det australske rettsvesenet enn forrige høring.

Etter at immigrasjonsminister Alex Hawke kansellerte visumet til Djokovic fredag morgen norsk tid, ba den serbiske tennisspilleren om en hastebehandling i australsk rett.

– I dag brukte jeg min makt til å kansellere visumet som innehas av Novak Djokovic på grunnlag av helse og god orden, og av at det var i allmenn interesse å gjøre det, sier Hawke i en uttalelse ifølge den australske avisen The Sydney Morning Herald.

Det har vært full forvirring med karantenehotell, advokater, rettsmøter og uttalelser fra ministere fra Serbia og Australia, tenniskolleger og mamma Dijana Djokovic etter at ikke-vaksinerte Djokovic landet i Melbourne 5. januar.

– Han får majoriteten av oss til å se ut som idioter, sa verdensfirer Stefanos Tsitsipas torsdag.

Djokovic, verdenseneren i tennis, har tjent 1,3 milliarder bare i premiepenger så langt i karrieren. Han skulle spille om sin 21. Grand Slam-tittel og sin 10. tittel i Australian Open, som starter kommende mandag. Med seier i Australian Open vil han bli tidenes mestvinnende tennisspiller.

Dette har skjedd siden Djokovic gikk inn på flyet i Spania:

4. januar: Djokovic forteller på Instagram at han reiser til Australia med en tillatelse om et fritak, som viser til coronaregler:

5. januar: Djokovic ankommer Melbourne fra Spania. Han blir intervjuet av grensevakter.

6. januar: Han blir fratatt visumet og fraktet til et karantenehotell, Park Hotel i Melbourne. Statsminister Scott Morrison forteller på en pressekonferanse at corona de siste seks månedene ikke er nok for en karantenefri ankomst til landet.

10. januar: Det er høring for Djokovic. Dommeren bestemmer at Djokovic kan slippe ut av karantenehotellet, men gjør det også klart at immigrasjonsministeren har rett til å utvise Djokovic. Intervjuene med grensepolitiet blir offentliggjort.

11. januar: Det australske grensepolitiet etterforsker om Djokovic leverte falsk informasjon før han ankom Australia.

12. januar: Djokovic sier støtteapparatet hans har kommet med utfyllende opplysninger. Australsk grensepoliti undersøker forhold rundt den positive testen i desember.

13. januar: Djokovic blir trukket mot landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde i Australia Open.

14. januar: Australias immigrasjonsminister, Alex Hawke, trekker Djokovics visum for Australia Open.